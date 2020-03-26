Крест, парящий под облаками: В ярославском селе спасают уникальный храм

Купола Казанской церкви видно издалека. Четыре маковки тесно прижались к пятой, будто пытаясь защитить ее от неумолимого времени. Из-за почти разрушившегося покрытия центральной главы крест будто парит в небе. Словно не принадлежит уже эта церковь земле, где столько лет ее обижали и оскверняли.

Единственная подобная во всем мире

Казанская церковь в небольшом ярославском селе Курба (всего 1500 жителей) - уникальная. Исследователи говорят, что второй такой нет в России - а, возможно, и в мире. Она была построена в конце 18 века, ее основание - почти ровный круг, состоящий из 16 лепестков.

Из-за почти разрушившегося покрытия центральной главы крест будто парит в небеФото: Наталия КУДРЯШОВА

- Когда рассказывают о храмах эпохи нарышкинского барокко, обычно на восьми лепестках перечисление заканчивают. А у нас их 16, - говорит доктор культурологии, профессор Ярославского государственного педагогического университета Татьяна Юрьева, которая уже много лет занимается исследованием храма в Курбе. - Это один из памятников, которые демонстрируют развитие нашей отечественной архитектурной мысли. Он - единственный в своем роде. Не будет храма - не будет и следа такого оригинального пути развития русской архитектуры.

Консервационные работы позволят предотвратить дальнейшее разрешениеФото: Наталия КУДРЯШОВА

Отдельно удивление исследователей вызывает тот факт, что такой шедевр был построен не в столице и даже не в городе - а в обычном селе.

- Памятник такого уровня, масштаба, такого количества и сложности росписей достоин крупного губернского города, а он был построен в селе и жителями села. И они понимали, что на фресках изображено, были достаточно образованы для этого. Это многое говорит о них, - считает Татьяна Юрьева.

Изнутри огромное пространство покрывают фрески - сельские мастера уместили здесь более 400 сюжетов! Но с каждым годом черты ангелов и святых на стенах все бледнее - будто они растворяются в вечности.

На фресках храма исследователи насчитали более 400 сюжетовФото: Наталия КУДРЯШОВА

“Храм для будущих поколений”

Уникальный храмовый комплекс вот-вот может исчезнуть. В советские годы в великолепной Казанской церкви разместили машинно-тракторную станцию, стоящую рядом Воскресенскую обезглавили и превратили в клуб, а колокольню просто забросили, забыли.

Обезглавленная в советские годы Воскресенская церковь и колокольняФото: Наталия КУДРЯШОВА

- К сожалению, раньше в храме устраивала “посиделки” молодежь, оставляла мусор, вокруг все заросло… Чтобы это изменить, мы решили своими силами устроить субботник и провести в храме первую литургию. Это было в 2013 году, - вспоминает иерей Иоанн (Лозанн), настоятель храма Всемилостивого Спаса в соседнем селе Васильевское, который опекает Казанский храм в селе Курба.

Если храм не начать спасать прямо сейчас - он может исчезнутьФото: Наталия КУДРЯШОВА

После этого - будто чудом - у храма действительно появилась надежда на возрождение. За Казанскую церковь и весь курбский храмовый комплекс взялись энтузиасты. С 2016 года сохранением церквей занимается благотворительный фонд “Белый Ирис”. В этом году благодаря полученному президентскому гранту и собранным частным пожертвованиям в храме проведут консервационные работы. Следующий шаг - проект реставрации.

- Теперь мы каждый год служим литургию, молебны, встречаем паломников. Мы уповаем на молодежь, которая начинает ходить в храм и у которой другое отношение к церкви, к Богу. Мы создаем храм для будущих поколений, - говорит отец Иоанн.

Настоятель храма Всемилостивого Спаса в соседнем селе Васильевское иерей Иоанн (Лозанн) опекает Казанский храм в селе КурбаФото: Наталия КУДРЯШОВА

Сейчас в храме Всемилостивого Спаса села Воскресенское, в котором он служит настоятелем, хранится Казанская икона Божией Матери. Именно в честь нее в 18 веке и была построена курбская церковь. Исследователи считают, что эта икона была создана около 1640 года и, возможно, была написана непосредственно с той самой иконы, которая чудесным образом явилась в Казани, а затем исчезла.

Храм Всемилостивого Спаса в селе ВасильевскоеФото: Наталия КУДРЯШОВА

В советские годы икону лишили драгоценного оклада, но местные жители смогли сохранить образ и передать его в церковь в соседнем селе. В 2017 году отцу Иоанну удалось организовать ее реставрацию, которая длилась два года.

- Будем надеятся, что в Божьей помощью Казанскую церковь удастся восстановить и икона сможет вернуться в свой дом, - говорит отец Иоанн.

Казанская икона Божией Матери сейчас хранится в храме Всемилостивого СпасаФото: Наталия КУДРЯШОВА

Люди спасают храм. А храм - спасет село

Активисты надеются, что удастся не просто спасти храм. Но и храм - спасет село.

- Для нас важно, что мы видим интерес местных жителей. Если бы не было их поддержки и участия - проект бы остановился, - говорит директор фонда «Белый ирис» Ольга Шитова. - После первых проведенных субботников люди гораздо активнее участвуют в жизни села. В Курбу начали переезжать люди из других регионов. У села есть потенциал - культурный, туристический и экономический. Местные заинтересованы в развитии туризма, бизнесмены готовы к созданию проектов на территории. Храм даст толчок, энергию и вдохновение на то, чтобы начать обновление села.

В Казанской церкви начинаются консервационные работыФото: Наталия КУДРЯШОВА

Курбский храм, хоть и уникальный по своей архитектуре, но далеко не единственный в своей судьбе.

- Большинство храмов в Ярославской области были переданы церкви на рубеже 90-х годов. И они возвращаются в большинстве своем в ужасном состоянии. В храмах, особенно в сельской местности, размещались склады, зернохранилища… - рассказал на пресс-конференции древлехранитель Ярославской епархии игумен Никодим (Федоров). - Если общество не осознает необходимости и нужности для себя восстановления этих святынь - то через какое-то время просто разрушатся.

Изнутри огромное пространство покрывают фрескиФото: Наталия КУДРЯШОВА

Всего в Ярославской митрополии сейчас насчитывается порядка 250 храмов, остро нуждающихся в реставрации. По этому печальному показателю она занимает пятое место в России.

- Если храм в Курбе будет восстановлен и в восстановлении примут участие местные жители, то община возрастет многократно, - верит отец Никодим. - У нас есть такой пример. В одном из сел наши семинаристы расчистили разрушенный храм и совершили в нем литургию. С тех пор прошло четыре года. Сейчас на храме появились купола, восстановлен алтарь. И это сделали уже местные жители. Зажечь огонь трудно, но если зажжешь - он не погаснет.

Узнать больше о работе фонда "Белый Ирис" по восстановлению храмового комплекса в селе Курба, а также других проектах, можно на сайте

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