В США предлагают выделять Украине по $300 миллионов в год виде военной помощи

Сенаторы от обеих партий – Республиканской и Демократической – подали на рассмотрение палаты законопроект, предусматривающий ежегодное выделение Украине $300 миллионов в виде военной помощи.

Также проект закона прописывает дополнительные субсидии Киеву: например, $4 миллиона на обучение украинских военных.

Сенаторы также намерены потребовать от Пентагона и Госдепа оценки потребностей украинской армии и назначения спецпосланника по Украине. Детали законопроекта сообщило Reuters.

Все это сделано несмотря на то, что именно военная помощь Украине была в центре прошлогоднего расследования Палаты представителей, чуть было не приведшего к импичменту президента Трампа. Напомним, что тогда действующего президента США обвинили в том, что он пообещал военную помощь Украине в обмен на расследование деятельности в этой стране Хантера Байдена, сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. Детали телефонных переговоров Трампа и Зеленского по этому и другим вопросам были преданы огласке. Инициаторам расследования не удалось использовать его итоги для начала процедуры импичмента.

В прошлом году американская военная помощь Киеву была заморожена. Администрация Трампа в качестве главной причины такого решения назвала слабый прогресс украинского правительства на ниве борьбы с коррупцией.