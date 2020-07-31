В сенате США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов на военные нужды

31 Июль 2020 2020-07-31T09:11:51+03:00

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В США задумались на тем, чтобы сделать военную помощь Украине ежегодной. Речь идет о сумме в 300 миллионов долларов, даже больше, чем Америка выделяла Украине в прошлом году, когда с этим денежным траншем вышла неувязка - президент США Дональд Трамп в 2019 году заморозил военную помощь Украине. Он поручил разобраться, расходуют ли украинцы средства так, чтобы это соответствовало интересам США, ведь если нет, то и давать деньги незачем. Тогда США готовы были помогать Украине на 250 миллионов.

В 2020 году чек вырос до 300 миллионов. Такая сумма указана в законопроекте, внесенном группой сенаторов, сообщает РИА Новости.

С 2014 года объем оказанной военной Вашингтоном Киеву военной помощи составил порядка 1,5 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU