Мы живем в «Самой красивой стране»

Официально завершился VI фотоконкурс «Самая красивая страна». Впервые имена всех победителей объявили в прямом эфире - голосование проходило онлайн, а сами члены жюри работали «на удаленке», то есть голосовали в формате видеоконференции. Зато победители тут же присоединялись и выходили в эфир. Один даже расплакался от радости - не стесняясь , что слезы увидит вся страна - та самая - самая красивая... Конкурсу всего шесть лет, но он уже стал одним из престижнейших в мире. Только в 2020 от 8 645 авторов поступило 59 538 снимков (а всего за эти годы их прислано более полумиллиона!). Представляете, какая колоссально трудная работа - отобрать из этой массы замечательных работ всего по десять финалистов в 11 взрослых номинациях и по 5 — в детских!

Правда интернет-аудитория немного помогла специалистам. На сайте фотоконкурса можно было отдать голос за обладателя «Приза зрительских симпатий».

Но главная тяжесть выбор ложилась на плечи жюри, в которое кроме известных фотографов, входят профессионалы из других сфер искусства – режиссеры, актеры, искусствоведы, музыканты. А традиционно возглавляет группу ценителей прекрасного - сам Президент РГО Сергей Шойгу. - Многое и многое нам ещё надо узнать про Россию, - сказал после голосования за лучшие фотографии Сергей Кужугетович. – А задача Русского географического общества — показывать нашу страну, помогать её изучать и, самое главное, любить!

Фотоконкурс прекрасно справляется с этими задачами. Как и с еще одной очень важной: опять же по традиции, все снимки финалистов украсят кают-компании наших боевых кораблей, стены гарнизонов и госпиталей. Чтобы сила искусства помогала служить вдали от дома и даже выздоравливать. Это ли не настоящее признание? Кстати, дорогие фотографы - как профессиональные, так и любители - пора уже готовиться к новому - седьмому конкурсу «Самая красивая страна». И запомните единственное правило - снимки должны быть сделаны на территории России, ведь это - самая красивая страна!

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «САМАЯ КРАСИВАЯ СТРАНА»

«Каракатица сепиола двурогая»

Номинация: «Подводный мир»

Автор: Андрей Шпатак

Место съемки: Приморский край, Японское море, бухта Рудная

Описание: Во время ночных погружений, в июле-августе, довольно часто можно встретить того маленького ночного хищника. Днем он прячется зарывшись в грунт, а ночью выходит на охоту.

Номинация «Подводный мир». Каракатица сепиола двурогая. Автор: Андрей Шпатак. Место съемки: Приморский край, Японское море, бухта Рудная

«Старая крепость»

Номинация: «Макромир»

Автор: Андрей Кузнецов

Место съемки: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район

Описание: Глубокие сумерки, немного внимания и вот в трухлявом пне уже можно разобрать историю о двух путниках на фоне старой разрушенной крепости.

Номинация «Макромир» Старая крепость. Автор: Андрей Кузнецов. Место съемки: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район

«Сплюшки»

Номинации: «Эти забавные животные» и «Приз зрительских симпатий»

Автор: Алексей Левашкин

Место съемки: Нижегородская область, город Дзержинск

Описание: Одни из самых маленьких сов нашей страны - сплюшки. Они перелетны, зимуют в Африке. Питаются крупными насекомыми - жуками, бражниками и другими.

Номинация «Эти забавные животные» Сплюшки. Автор: Алексей Левашкин. Место съемки: Нижегородская область, город Дзержинск

«Занятия йогой в парке»

Номинация: «Россия с высоты птичьего полета»

Автор: Михаил Джапаридзе

Место съемки: Москва

Описание: Горожане во время занятия йогой на фестивале "V Международный день йоги в России. Organic People" на территории парка-усадьбы "Царицыно"

Номинация «Россия с высоты птичьего полета». Занятия йогой в парке. Автор: Михаил Джапаридзе. Место съемки: Москва

«Ботлих. Между небом и землёй»

Номинация: «Фотопроект»

Автор: Андрей Смольников

Место съемки: Республика Дагестан, Ботлихский район

Описание: Мой рассказ о людях на землю которых 20 лет назад пришла война и все как один встали на защиту. Кто-то с оружием в руках, кто-то у печи днем и ночью пёк хлеб, который раздавали ополченцам и военнослужащим, пришедшим на помощь местным жителям. Все делали одно дело, защищали нашу Родину. Прошло два десятка лет, смотришь вокруг и не верится, что когда то здесь была война, днем и ночью слышались разрывы снарядов, погибали люди. Я вернулся в Ботлихский район спустя 20 лет и мне захотелось рассказать об этих гостеприимных, добрых, мужественных горцах, чья жизнь состоит из труда и молитвы. А еще эти люди трепетно хранят память о тех, кто встал на защиту Дагестана.

Номинация «Фотопроект» Ботлих. Между небом и землёй. Автор: Андрей Смольников. Место съемки: Республика Дагестан, Ботлихский район

«Осеннее озеро Туманлы-Кель Номинация: «Живой архив»

Автор: Фёдор Лашков

Место съемки: Карачаево-Черкесская Республика, озеро Туманлы-Кель

Описание: Волшебное озеро на рассвете. Гоначхирское ущелье. Тебердинский природный биосферный заповедник. Начало октября, 2019 г. Фотопроект «Кавказ без границ». Панорама из 4-х кадров.

Номинация «Живой архив» Осеннее озеро Туманлы-Кель. Автор: Фёдор Лашков. Место съемки: Карачаево-Черкесская Республика, озеро Туманлы-Кель

«Идиллия»

Номинация: «Снято на смартфон»

Автор: Евгений Гецев

Место съемки: Челябинская область, озеро Зюраткуль

Описание: Снято с использованием смартфона Iphone 5s

Номинация «Снято на смартфон» Идиллия. Автор: Евгений Гецев. Место съемки: Челябинская область, озеро Зюраткуль

«Лунные грёзы»

Номинация: «Дикие животные»

Автор: Олег Першин

Место съемки: Мурманская область, остров Харлов

Описание: Летом в Заполярье солнце на заходит за горизонт, но и луна присутствует на небосклоне. Поэтому достаточно светло, чтобы увидеть редкую птицу - северную олушу. Единственное место в России, где гнездятся олуши - остров Харлов в Баренцевом море.

Номинация «Дикие животные». Лунные грёзы. Автор: Олег Першин Место съемки: Мурманская область, остров Харлов

«Плюшевый мишка»

Номинация: «Многоликая Россия»

Автор: Александр Романов

Место съемки: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский полуостров

Описание: Игрушки ненецких детей всегда были сшиты из натурального материала: из кусочков шкуры оленя, сукна, ткани. Украшали бисером, утиными носиками. Игрушки были для девочек (куклы из утиных носиков) и мальчиков (маленькие нарты, ножик, аркан).

Номинация «Многоликая Россия». Плюшевый мишка. Автор: Александр Романов. Место съемки: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский полуостров

«Осеннее солнце»

Номинация: «Пейзаж»

Автор: Максим Портнов

Место съемки: Липецкая область, Липецкий район

Описание: Каждую осень солнце вставая позади сосновой рощи создает волшебные картины.

Номинация «Пейзаж». Осеннее солнце. Автор: Максим Портнов Место съемки: Липецкая область, Липецкий район

«Водосброс Колымской ГЭС»

Номинация: «Энергия воды России»

Автор: Алексей Ворон

Место съемки: Магаданская область, река Колыма

Номинация «Энергия воды России» Водосброс Колымской ГЭС. Автор: Алексей Ворон. Место съемки: Магаданская область, река Колыма

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА «САМАЯ КРАСИВАЯ СТРАНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»

«А он, мятежный, просит бури...»

Номинация: «Пейзаж»

Автор: Ольга Барканова

Место съемки: Сахалинская область, остров Итуруп

Описание: Охотское море. Обычный рабочий день рыбаков.

Номинация «Пейзаж» А он, мятежный, просит бури... Автор: Ольга Барканова. Место съемки: Сахалинская область, остров Итуруп

«Любопытный малыш»

Номинация: «Мир животных»

Автор: Андрей Копорулин

Место съемки: Республика Коми

Описание: Август 2019г. Северный Урал. Маленький медвежонок на фоне столбов выветривания Маньпупунер - красивое и загадочное место Северного Урала. Обычно называют их кратко – «Пупы». Находятся на территории Печоро-Илычского заповедника. Шесть столбов выстроились на ровном плато вряд, а один стоит чуть в стороне. Их высота от 30 до 42 метров. Столбы выветривания Маньпупунер считаются одним из семи чудес России.

Номинация «Мир животных». Любопытный малыш. Автор: Андрей Копорулин Место съемки: Республика Коми

«Василек в каплях»

Номинация «Макромир»

Автор: Андрей Пелецкий

Место съемки: Москва

Описание: Василек был сфотографирован через стекло, покрытое каплями воды. Фотографировал на природе со штатива.

Номинация «Макромир». Василек в каплях. Автор: Андрей Пелецкий Место съемки: Москва

«Мой дед»

Номинация: «Мир людей»

Автор: Давид Захаров

Место съемки: Калужская область

Описание: На речке я решил сфотографировать своего деда.

Номинация «Мир людей». Мой дед. Автор: Давид Захаров. Место съемки: Калужская область

СОСТАВ ЖЮРИ

Сергей Шойгу, Президент Русского географического общества;

Константин Лейфер, председатель жюри;

Елизавета Арзамасова, актриса театра и кино;

Сергей Горшков, фотограф дикой природы;

Даниил Коржонов, пейзажный фотограф;

Иван Куринной, фотограф-портретист;

Марина Лошак, директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина;

Максим Мармур, амбассадор компании Nikon, финалист Пулитцеровской премии;

Марина Неелова, актриса театра и кино;

Елена Пахалюк, фотограф, победитель V фотоконкурса «Самая красивая страна» в номинации «Пейзаж»;

Николай Расторгуев, музыкант, солист группы «Любэ»;

Сергей Шнуров, музыкант, телеведущий, шоумен;

Николай Шульгинов, председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро», член Попечительского Совета РГО.

НАША СПРАВКА

Ежегодный фотоконкурс РГО «Самая красивая страна» посвящён сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. В нем нет ограничений по возрасту и месту жительства. Единственное условие — чтобы кадры были сделаны на территории России. За шесть лет проведения конкурса число присланных снимков превысило полмиллиона. В 2020 году на фотоконкурс пришло 59 538 работ от 8645 авторов. Победители взрослого конкурса получают приз в 250 тысяч рублей, а детского — профессиональные камеры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Шойгу, Президент Русского географического общества:

«РГО ведёт экспедиционную деятельность и работу по защите редких видов животных. Так, в рамках изучения и сохранения снежного барса мы поставили несколько десятков фотоловушек в Саянах. Получились невероятные кадры — на снимки попали не только барсы, но и медведи, косули, росомахи и другие животные. Качество кадров с сегодняшних фотоловушек — невероятное. И таких материалов по всей стране огромное количество. Может быть, нам сделать и такую номинацию?

Очень интересная номинация "Энергия воды". Но я бы предложил расширить границы номинации: добавить в неё не только гидроэлектростанции, но и водопады, наводнения, — всё, что связано с силой воды».

Константин Лейфер, председатель жюри, известный фоторедактор, сотрудничавший с фотослужбами крупнейших информагентств мира:

«Конкурс живёт и меняется. Считаю крайне интересными две новые номинации — "Живой архив" и "Фотопроект". "Фотопроект" — вообще прорывная номинация, люди вкладывают много искренних чувств в свои работы. Например, человек снимал в Рязанской области цветущую Мещёру — словами не передать, как это красиво. Думаю, в будущем году какие-то номинации у нас уйдут, какие-то появятся. Следите и участвуйте!

Марина Лошак, директор ГМИИ им. А. С. Пушкина:

«Я готова каждое утро начинать с просмотра подобных фотографий — это даёт новую энергию! Не могу оценить технический результат работ, но, как человек, который каждый день имеет дело с искусством, могу посмотреть на снимки взглядом художника, который выбирает тот или иной образ и выстраивает его. Мы видим любовный взгляд художника на мир. Чувство, которое есть внутри человека, невозможно скрыть, оно абсолютно очевидно. Завидую людям, которые могут включить глубокую любовную медитацию внутри себя, чтобы получить такие снимки. И, конечно, когда видишь все эти места, ужасно хочется там побывать».

Максим Мармур, всемирно известный фотограф:

«Россия — самая неснятая страна в мире, а это значит, что нам здесь ещё собираться и собираться, любоваться на самую красивую страну. Радует то, что растёт уровень конкурса. И что детская номинация соперничает со взрослой качеством снимков и невероятно свежим взглядом».

Николай Расторгуев, певец:

«У нас огромная страна. В ней есть невероятно красивые места, которые за всю жизнь не объездить. Что меня поражает в некоторых фотографиях — ощущение того, как тяжело они добываются. Сколько нужно приложить усилий, мужества, внимательности, мгновенной реакции».