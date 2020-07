Скончался постановщик фильмов «Эвита», «Сердце ангела» и «Pink Floyd: Стена»

Алан Паркер был одним из самых разносторонних британских режиссеров. С одной стороны, сразу всплывают в памяти его музыкальные фильмы - например, «Стена», «экранизация» альбома Pink Floyd (фрагмент из него с песней Another Brick In The Wall в 80-е и 90-е без конца крутился на музыкальных телеканалах), или «Эвита», которую кинокритик Леонард Малтин назвал «самым длинным видеоклипом в мире». С другой стороны - Паркер снял немало серьезных драм вроде «Миссисипи в огне» или мрачного «Полуночного экспресса». С третьей - он охотно пробовал себя в комедиях, таких как «Дорога на Уэллвилл» или «Группа The Commitments», с четвертой, не чурался и мистических триллеров…

Pink Floyd - Another Brick In The Wall.Pink Floyd - Another Brick In The Wall

Паркер родился в 1944 году в обычной рабочей семье в пригороде Лондона. Ни в детстве, ни в юности он и не думал связывать свою жизнь с кинематографом. В 18 лет, когда пришло время выбирать профессию, решил заняться рекламой - почему-то думал, что в этом бизнесе крутится много красивых девчонок. Дело быстро пошло в гору - оказалось, у Паркера отлично получаются объявления и сценарии рекламных роликов. Потом он стал сам ставить эти ролики в качестве режиссера. Потом ему предложили написать сценарий художественного фильма… Вот так, постепенно, кинематограф его и затянул.

Эвита трейлер.Эвита трейлер

Первой его полнометражной картиной стал «Багси Мэлоун» - пародия на гангстерские фильмы 30-х годов, где все роли играли дети, стрелявшие друг в друга из винтовок не пулями, а взбитыми сливками. Паркер к тому моменту уже был отцом четырех детей, и попытался снять фильм, который могли бы с удовольствием смотреть и дети, и их родители. Попытка удалась: «Багси Мэлоуна» оценили и в Каннах (его сразу взяли в основную конкурсную программу, что является большой честью для режиссера-дебютанта), и в Голливуде. Там Паркер снял следующий фильм, «Полуночный экспресс» по сценарию Оливера Стоуна; он был основан на реальной истории молодого американца, который пытался контрабандой вывезти из Стамбула в США два килограмма гашиша, был арестован и приговорен к 30-летнему заключению в турецкой тюрьме. Многие зрители с тех пор так и считают турецкие тюрьмы самым страшным местом в мире.

Миссисипи в огне трейлер.Миссисипи в огне трейлер

Паркер словно боялся застрять в одном жанре, боялся повториться. Никто не ожидал от него после «Багси Мэлоуна» «Полуночного экспресса», и никто после «Полуночного экспресса» не ожидал «Славу» - музыкальный фильм о студентах Нью-йоркской школы исполнительского искусства; картина стала большим хитом и породил не менее популярный телесериал. Потом были уже упомянутый «Pink Floyd. Стена», получившая в Каннах Гран-при драма «Птаха» о солдате, который после Вьетнама повредился в рассудке и вообразил себя птицей, мистический нуар «Сердце ангела» с Робертом де Ниро в роли Люцифера и Микки Рурком в роли частного детектива, которому сатана заказывает расследование…

Все это были громкие фильмы. Но у современного зрителя, наверное, Паркер ассоциируется в первую очередь с «Эвитой» - экранизацией знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса об Эве Перон, жене аргентинского диктатора, ставшей самой популярной женщиной в стране и скончавшейся в 33 года. Паркер впервые изъявил желание снять фильм в 1976-м, после того, как услышал песни из мюзикла на пластинке. Но на экраны «Эвита» вышла лишь двадцать лет спустя. История мучительных попыток экранизировать «Эвиту» достойна отдельной книги: права переходили от одного продюсера к другому, к проекту подключались все новые режиссеры (Оливер Стоун, например, угробил на него семь лет жизни), на главную роль прочили то Барбру Стрейзанд, то Лайзу Миннелли, то Мэрил Стрип. Мадонна билась за главную роль в фильме десять лет: впервые она предложила свои услуги продюсерам в 1986-м. Когда в 1994-м Паркер вернулся к проекту, она написала ему письмо на четырех страницах, яростно доказывая, что лучшей исполнительницы роли Эвиты ему никогда не найти. Паркер согласился - и Эвита Перон оказалась лучшей киноролью Мадонны (хотя актерским шедевром ее назвать все-таки сложно).

Полуночный экспресс.Полуночный экспресс

Потом Паркер снял еще две картины - «Прах Анджелы» и «Жизнь Дэвида Гейла». Обе не пользовались большим успехом. В 2002 году режиссер был произведен королевой Елизаветой II в рыцари. А в 2003 году навсегда ушел из кино. 31 июля он скончался после долгой болезни; у него осталось пятеро детей и семеро внуков.