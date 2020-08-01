«Слишком большой долг и дефицит бюджета»: Америке грозят понизить кредитный рейтинг

В пятницу поздно вечером одно из трех крупнейших рейтинговых агентств мира – Fitch – обнародовало свой прогноз по ситуации в США. Эксперты считают, что американская экономика ослабевает из-за пандемии. А значит, уже не может считаться эталоном в мире финансов. Прогноз со «стабильного» упал до «негативного». То есть аналитики допускают, что в ближайшем будущем могут понизить рейтинг с высшего уровня (ААА) на одну ступеньку ниже (АА+).

ПОЧЕМУ ЭТО ПРОИЗОШЛО?

- Госдолг и дефицит бюджета начали стали нарастать еще до огромного экономического шока, вызванного коронавирусом. Это стало разрушать традиционные кредитные преимущества США, - пишет в своем обзоре агентство Fitch.

Эксперты считают, что действия Федеральной резервной системы хоть и помогли американской экономике пройти сложный период. Но в итоге власти США влезли в такие долги, из которых вряд ли смогут выбраться в ближайшие годы. Напомним, госдолг США всего за несколько месяцев вырос на три триллиона долларов и достиг $26,5 трлн.

- У США и так был самый высокий государственный долг из всех стран с рейтингом ААА. К концу этого года он еще больше вырастет и достигнет 130% ВВП (показатель, отражающий размер экономики. – Ред.), - прогнозируют в Fitch.

В элитный клуб стран с самым высоким кредитным рейтингом входят всего 11 государств (см. «Справку КП»). Считается, что вкладывать деньги в их гособлигации супернадежно. То есть риск, что страна станет банкротом в ближайшие 10 - 20 лет, стремится к нулю. Но теперь есть вероятность, что Америка из этого клуба может вылететь.

Пандемия коронавируса сказалась на рынке СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧТО НЕ ТАК С АМЕРИКАНСКОЙ ЭКОНОМИКОЙ?

С экономикой все относительно в порядке. Хотя, как и в других странах, она сильно пострадала от пандемии. А вот действия американских властей аналитики оценивают не очень хорошо. Во-первых, они слишком бездумно наращивают долги и дефицит бюджета. И, по всей видимости, не понимают, как будут их сокращать в будущем. Из серии «зальем пожар деньгами, а потом авось что-нибудь придумаем». Во-вторых, демократы и республиканцы никак не могут договориться по поводу второго пакета помощи экономике. Причем первые делают это намеренно, чтобы ослабить позиции и снизить рейтинг президента Трампа.

- Продолжение политического тупика - это большой риск. Поляризация может ослабить институты и сократить возможности для двухпартийного сотрудничества, препятствуя попыткам решить структурные и долгосрочные финансовые проблемы, - напоминает Fitch.

Другими словами, международные эксперты боятся, что американские политики наломают дров в борьбе за кресла в белом доме, сенате и конгрессе. И это в конечном итоге отразится на американской экономике.

КАК ЭТО МОЖЕТ ОТРАЗИТЬСЯ НА ДОЛЛАРЕ?

Ведь если инвесторы потеряют доверие к незыблемости США, они перестанут давать им в долг деньги под низкие проценты. А если Америка не сможет занимать деньги на внешних рынках, то не сможет вовремя платить по уже набранным долгам. При дефиците бюджета в 3,7 триллиона долларов в 2020 году прожить без внешних заимствований не получится. Тем более что, если инвесторы утратят доверие к США, то и доверие к доллару тоже ослабнет.

Правда, есть один нюанс. Другое международное рейтинговое агентство – Standard and Poor’s – снизило рейтинг США еще в далеком 2011 году. Тогда это произошло впервые в истории. И обоснование было тем же самым, что и сейчас, - быстро растущий госдолг. Но ни курс доллара, ни американская экономика в целом от этого не пострадали.

ДОверие инвесторов к доллару может ослабнутьФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ЗАЧЕМ НУЖНЫ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ?

Кредитные рейтинги – это условная табель о рангах в мировой экономике. Их определяют три крупнейших международных агентства: Fitch, Standard and Poor’s и Moody’s. Всего есть 10 градаций: D (дефолт), С, СС, ССС, В, ВВ, ВВВ, А, АА и ААА. Значки плюса и минуса в конце этих рейтингов обозначают краткосрочный прогноз агентства. То есть планируют ли они в будущем повысить рейтинг или, скорее всего, понизят его.

Рейтинги используют инвесторы по всему миру, чтобы оценивать риски тех или иных вложений. К примеру, если у страны низкий рейтинг, то вкладывать деньги в ее гособлигации опасно. Значит, экономика там неустойчива, может произойти дефолт или правительство в одностороннем порядке решит, что никому ничего не должно. Например, такой рейтинг у Гамбии и Конго.

Средний рейтинг (уровня B) – у большинства развивающихся стран. У России и Индии, например, рейтинг BBB-, а у Бразилии – BB-. То есть ситуация сейчас стабильная, но может ухудшиться в перспективе 5 – 10 лет. Так считают аналитики.

И наконец, самый высокий рейтинг (уровня А) – у развитых стран. В основном это Северная Америка, Австралия и Новая Зеландия, члены Евросоюза (за исключением Италии, Португалии и Греции), а также Япония, Тайвань, Китай и Южная Корея. То есть перспективы развития этих стран хорошие. И давать им деньги в долг безопасно.

СПРАВКА «КП»

У каких стран самый высокий кредитный рейтинг (ААА)

США

Германия

Австралия

Канада

Швейцария

Дания

Люксембург

Нидерланды

Норвегия

Швеция

Сингапур

По данным агентства Fitch Ratings.