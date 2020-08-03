Расписание трансляцией матчей 1 тура чемпионата РПЛ по футболу 2020/2021: на каких каналах покажут игр 8-11 августа 2020

В эту субботу, 8 августа 2020 года, будет сыгран первый матч нового сезона чемпионата России по футболу. "Химки" примет на своем поле столичный ЦСКА и этим поединком будет открыта страничка нового чемпионата РПЛ. В грядущем турнире предстоит защитить чемпионский титул питерскому "Зениту". Лучший клуб РПЛ прошлого сезона поедет в Волгоград к вернувшемуся после 16 лет отсутствия волгоградскому "Ротору". В прямом эфире телеканала "Матч Премьер" будут показаны шесть игр первого тура. А два топ-матча, "Спартак" - "Сочи" и "Ротор" - "Зенит", представят на "Матч ТВ".

Система грядущего сезона останется неизменной. Каждый сыграет с каждым в два круга. 15 и 16 клуб отправятся автоматом в ФНЛ, а 13 и 14 команды по итогам сезона проведут два стыковых поединка за право остаться в РПЛ.

"КП" публикует полное расписание трансляций матчей 1 тура чемпионата России по футболу в РПЛ 2020/2021:

Расписание трансляций матчей 1 тура (указано московское время):

8 августа

15:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Химки» — ЦСКА, комментаторы: Денис Казанский и Александр Неценко.

18:25 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Тамбов» — «Ростов», комментатор: Роман Нагучев.

9 августа

16:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Уфа» — «Краснодар», комментаторы: Михаил Поленов и Артем Кочешев.

18:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Арсенал» — «Ахмат», комментаторы: Сергей Кривохарченко и Семен Зигаев.

19:25 «Матч ТВ», «Спартак» — «Сочи», комментаторы: Александр Шмурнов и Тимур Журавель.

10 августа

16:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Урал» — «Динамо», комментатор: Александр Аксенов.

11 августа

17:55 «Матч ТВ», МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Ротор» — «Зенит», комментаторы: Роман Трушечкин и Нобель Арустамян.

19:55 МАТЧ ПРЕМЬЕР, «Рубин» — «Локомотив», комментаторы: Константин Генич и Михаил Меламед.