2020-08-03T20:43:05+03:00
Общество

Россиян защитят от списания «под ноль» средств за долги

Профильные министерства и банки поддержали инициативу «Единой России»
Марина АНИКЕЕВА
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Cекретарь Генсовета «Единой России» Андрей ТурчакCекретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак
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Экономический кризис, усугубленный пандемией, серьезно ударил по карману россиян. За последние четыре месяца многие истратили все свои накопления, расходуя их исключительно на «жизнь», то есть на самые необходимые нужды. Другие – потеряли работу. Третьи – бизнес.

Чтобы поддержать гражан, «Единая Россия» подготовила законопроекты, которые должны запретить взыскивать за долги сумму в размере МРОТ. В правовом и цивилизованном государстве человек не должен оказаться в ситуации, когда он не сможет купить продукты, средства гигиены или что-то еще, столь же необходимое в быту, чтобы не потерять достоинство и просто выжить.

Именно об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе обсуждения с профильными министерствами и профессиональным сообществом партийной инициативы: «Государство должно защищать людей, попавших в трудную ситуацию.»

Далее спикер подчеркнул, что подобная мера, с одной стороны, гарантирует реализацию конституционного права граждан на социальное обеспечение; а, с другой — должна отрезвляющим образом подействовать на кредитные учреждения, особенно микрофинансовые организации, которые «порой навязывают людям займы под грабительские проценты, а потом обирают их «до нитки».

Как такого рода защита будет выглядеть на практике и кто ее получит?

Предполагается, что должникам предоставят возможность указать банковский счет, на котором в течение месяца будет сохраняться минимальный доход в размере прожиточного минимума, не подлежащий списанию. Все остальные средства могут использоваться для погашения долга.

Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев пояснил, что готовящийся законопроект защитит не только пенсионеров, инвалидов и граждан других уязвимых социальных категорий, но и тех, кто не получает поддержку от государства. К этим вторым относятся индивидуальные предприниматели и самозанятые, у которых в настоящий момент за долги буквально «под ноль» списываются все имеющиеся средства.

Законопроект будет вынесен на обсуждение в регионы и доработан к концу августа.

На сегодняшний день его поддержали Минтруд, Минюст, Федеральная служба судебных приставов и Банк России, а также Сбербанк и Федерация независимых профсоюзов России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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