Россиян защитят от списания «под ноль» средств за долги
Экономический кризис, усугубленный пандемией, серьезно ударил по карману россиян. За последние четыре месяца многие истратили все свои накопления, расходуя их исключительно на «жизнь», то есть на самые необходимые нужды. Другие – потеряли работу. Третьи – бизнес.
Чтобы поддержать гражан, «Единая Россия» подготовила законопроекты, которые должны запретить взыскивать за долги сумму в размере МРОТ. В правовом и цивилизованном государстве человек не должен оказаться в ситуации, когда он не сможет купить продукты, средства гигиены или что-то еще, столь же необходимое в быту, чтобы не потерять достоинство и просто выжить.
Именно об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе обсуждения с профильными министерствами и профессиональным сообществом партийной инициативы: «Государство должно защищать людей, попавших в трудную ситуацию.»
Далее спикер подчеркнул, что подобная мера, с одной стороны, гарантирует реализацию конституционного права граждан на социальное обеспечение; а, с другой — должна отрезвляющим образом подействовать на кредитные учреждения, особенно микрофинансовые организации, которые «порой навязывают людям займы под грабительские проценты, а потом обирают их «до нитки».
Как такого рода защита будет выглядеть на практике и кто ее получит?
Предполагается, что должникам предоставят возможность указать банковский счет, на котором в течение месяца будет сохраняться минимальный доход в размере прожиточного минимума, не подлежащий списанию. Все остальные средства могут использоваться для погашения долга.
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев пояснил, что готовящийся законопроект защитит не только пенсионеров, инвалидов и граждан других уязвимых социальных категорий, но и тех, кто не получает поддержку от государства. К этим вторым относятся индивидуальные предприниматели и самозанятые, у которых в настоящий момент за долги буквально «под ноль» списываются все имеющиеся средства.
Законопроект будет вынесен на обсуждение в регионы и доработан к концу августа.
На сегодняшний день его поддержали Минтруд, Минюст, Федеральная служба судебных приставов и Банк России, а также Сбербанк и Федерация независимых профсоюзов России.
ИСТОЧНИК KP.RU