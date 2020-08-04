Курс на Хакасию: Фонд Росконгресс заключил первое соглашение по проекту «Куда поехать?»

Фонд Росконгресс и Министерство экономического развития Республики Хакасия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. Документ предусматривает взаимодействие сторон в рамках информационно-рекламного туристического проекта «Куда поехать?» и идет в развитие с ранее подписанным соглашением о повышении инвестиционной привлекательности региона, которое было заключено в 2018 году на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда стороны договорились об организации системной работы по развитию инвестиционной привлекательности Хакасии.

«Мы стремимся к созданию благоприятных условий для развития туризма в Хакасии. Вместе с Фондом Росконгресс мы будем оказывать информационно-рекламную поддержку развитию туризма в республике, обмениваться информацией, разрабатывать интересные программы и проекты. Уверен, что опыт Росконгресса будет полезен нам и нашим партнерам, а проект „Куда поехать?“ достойно представит богатство туристического потенциала Хакасии. В добрый путь и добро пожаловать!» –сказал Министр экономического развития Республики Хакасия Николай Евдокимов.

«Хакасия – уникальный регион, расположенный в сердце Сибири. Эта территория вошла в состав Российской Империи в XVIII веке и обладает удивительным природным потенциалом, историческим и культурным наследием. Хакасия – это более 30 000 памятников истории и культуры, степи, горы, тайга, курорты и спортивный туризм. Нам хочется, чтобы россияне познакомились с национальными традициями Хакасии и всем сердцем полюбили эту жемчужину Сибири! Задача Фонда Росконгресс как института развития – рассказать всей стране о Республике Хакасия. Нам поможет в этом новый проект „Куда поехать?“», – отметил председатель Правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Онлайн-проект «Куда поехать?» в России, посвященный внутреннему туризму, стартовал в июле 2020 года благодаря совместной работе Фонд Росконгресс, Федерального агентства по туризму и АНО «Национальные приоритеты». Цель проекта – рассказать о туристическом потенциале регионов нашей страны, представить информацию о наиболее интересных местах, мотивировать аудиторию проекта к путешествию в регионы России. В настоящий момент часть инициатив проекта реализуется при поддержке федеральных и региональных СМИ. Благодаря специальным материалам россияне смогут познакомиться с туристическими возможностями российских регионов и преимуществами отдыха внутри страны. Уже выпущены материалы по Приладожью, озеру Байкал, Калининградской области. В настоящий момент директор ПМЭФ Алексей Вальков во время своего отпуска на Алтай ведёт тревел-блог. В ближайших планах - выпуск обзорных материалов о Республике Хакасия. Следить за проектом можно на диджитал-ресурсах Фонда Росконгресс.