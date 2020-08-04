Ученые нашли доказательства, что погоня за успехом не делает человека счастливым

В нашем обществе царит культ успеха. Мы прилагаем титанические усилия, чтобы его добиться. Мучаем детей спортивными секциями, школами раннего развития и музыкальными школами в надежде, что это даст им фору перед другими. Некоторые из нас осознанно стали трудоголиками и отодвинули все радости жизни на потом. Другие тщательно изучают истории успеха знаменитых людей в расчете найти там ключ к собственному триумфу. А третьи в поте лица заняты созданием видимости жизненного успеха, благо социальные сети позволяют с легкостью создавать потемкинские деревни, выкладывая фото в жанре: “я такая счастливая и худая на море”, "я на фоне Эйфелевой башни”, “я в красивом платье пью коктейль в баре”.

Мы считаем, что все эти усилия приблизят нас к успеху и сделают счастливыми. Но психологи уверены успех и счастье - вовсе не слова-синонимы.

- Представьте, что вы читаете рассказ “Неутомимая погоня за выпивкой”, - пишет профессор школы управления им Кеннеди Гарвардского университета Артур Брукс в статье для издания The Atlantic. - Наверняка вы ожидаете удручающую историю про человека, который уходит в алкогольный штопор. А теперь представьте, что вам предложили прочитать рассказ “Неутомимое стремление к успеху”. Сдается, что это предложение вы воспримете с большим энтузиазмом, поскольку предвкушаете прочесть вдохновляющую историю. Но на самом деле между этими рассказами нет никакой разницы. Потому что и в том и в другом случае человек разрушает свою собственную жизнь.

Профессор школы управления им Кеннеди Гарвардского университета Артур БруксФото: GLOBAL LOOK PRESS

Успешная сделка с дьяволом

Бесконечное стремление к успеху это такая же зависимость, как и зависимость алкогольная. В чем секрет притягательности пьянства? Почему алкоголики меняют все преимущества обычной жизни на выпивку? Они садятся на стакан, потому что выбирают более сильную страсть, какой бы пагубной она не была. Для них банальные человеческие радости - погулять с детьми, сходить с женой в кино, поиграть с друзьями в футбол - не идут ни в какое сравнение с очарованием хмельного угара. Наркотик успеха также будоражит и волнует кровь. У этого явления есть физиологическая основа: одобрение других людей (например, “лайки” в соцсетях), ощущение своей особенности (ты добился того, чего другие добиться не могут) стимулирует выработку дофамина - “гормона радости”, который участвует в формировании механизма зависимости.

В начале 1980-х годов врач Роберт Голдман провел опрос среди начинающих спортсменов и с удивлением обнаружил, что более половины из них готовы были принять препарат, который убьет их в течении 5 лет в обмен на победу в соревнования к которым они готовились - это могла быть Олимпиада или конкурс “Мистер Вселенная”. А в 2014 году группа ученых из Университета Дюка опубликовала исследование, в котором участвовало 2888 действующих атлетов. Им задавали вопрос: готовы ли они принимать препарат, повышающий результаты, если это будет сопровождаться не верной смертью (как в опросе Голдмана), а значительным риском развития смертельного сердечно-сосудистого заболевания. Среди элитных спортсменов 14 процентов опрошенных готовы были пойти на такую сделку с дьяволом. Вы скажете, что это другое дело, потому что прием допинга чреват разоблачением и потерей всех преимуществ спортивной победы. Но психологи уверяют: расчеты на то, что успех сделает вас счастливым - это иллюзия.

Врач Роберт ГолдманФото: GLOBAL LOOK PRESS

Как не упасть на гедонической беговой дорожке

Если мерилом удовлетворения от жизни вы сделали для себя успех, то вы никогда не сможете почувствовать себя счастливым в полной мере благодаря такому феномену, как “гедоническая беговая дорожка”. Этот термин ввели в оборот американские психологи Бирман и Кэмпбелл. Суть этой теории в том, что на протяжении всей жизни человека ощущение счастья держится на стабильном уровне. И даже такие взлеты, как Нобелевская премия или победа на Олимпиаде, не способны коренным образом что-то поменять в самоощущении. Кайф длится максимум 1-2 дня. А затем, чтобы получить еще одну “дозу”, надо идти к новой цели. В этом и заключается смысл понятия “гедоническая беговая дорожка” - человек должен все время двигаться за новой порцией удовольствия, если он остановится, это закончится крахом. Человек, который поставил для себя во главу угла успех, не может остановится, потому что даже будучи успешным он завидует еще более успешным людям.

- Важно найти правильные показатели успеха. - считает профессор Брукс. - Если мерилом успешной жизни для вас являются только мирские награды: деньги, власть или престиж, вы проведете всю свою жизнь, бегая на гедонической беговой дорожке и сравнивая себя с другими.

А как показывают исследования, самое серьезное влияние на уровень счастья оказывают события не связанные с материальной стороной жизни - брак, развод, новая любовь, рождение детей....

Позиция современных психологов выбивает почву под ногами из тех, кто посвятил всю жизнь тяжелому изнурительному труду в надежде превзойти других.

Но поменять приоритеты никогда не поздно. Об этом говорит пример князя Андрея Болконского, одного из любимых героев “Войны и мира”. Им владели стремление к славе, честолюбивое желание достичь власти через военный подвиг, повторить путь Наполеона. Но тщетность и бессмысленность этих стремлений открылась для него в небе Аустерлица, где он лежал раненый на поле боя. Впрочем, ни тяжелое ранение, ни последующая смерть жены не помешали ему в конце-концов найти новый смысл в жизни. И вы наверняка найдете, если перестанете сравнивать себя с другими.