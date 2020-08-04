«Мелко пишут, много букв»: Банки заставят увеличить шрифт в договорах

Депутаты предлагают обязать банки писать все существенные условия договора вклада крупным шрифтом. Такой законопроект внесен в Госдуму и уже получил поддержку от Центробанка. Его суть в том, чтобы клиенты получали всю нужную информацию на первой странице договора – в специальной таблице.

Там должны быть данные о доходности, сроке, сумме и действующих ограничениях (например, на пополнение, частичное снятие или досрочный возврат средств). При этом отдельно должна быть указана минимальная гарантированная процентная ставка, которую получит вкладчик.

- Не секрет, что сейчас банки включают в текст договора пакет всевозможных дополнительных услуг - это и страхование жизни, и многое другое. В итоге вместо объявленных изначально процентов вкладчик получает меньше. Предлагаемый нами законопроект обяжет прописывать все эти условия не мелким шрифтом, а, что называется, на виду, - считает один из авторок законопроекта, первый замглавы думского комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.

Закон должен решить давно назревшую проблему. Многие банки целенаправленно вводят клиентов в заблуждение. Например, обещают повышенную доходность, а потом оказывается, что есть несколько нюансов. А их, как правило, описывают мелким шрифтом в конце многостраничного документа.

Наиболее распространенная уловка. В рекламе банк сообщает, что ставка будет 7% годовых. Но потом оказывается, что такую ставку можно получать лишь в течение последних трех месяцев (при оформлении вклада на год). А до этого ставка ниже – например, 3% годовых. В итоге реальная доходность депозита получается около 4% годовых.

В ЦБ законопроект поддержали. Там считают, что информацию обо всех важных условиях депозитного договора нужно доносить до клиентов максимально понятным образом. Напомним, подобное правило уже несколько лет действует в отношении кредитных договоров. Там на первой странице раскрывается полная стоимость кредита, рассчитанная по единой методике ЦБ с учетом всех скрытых комиссий. И это помогает заемщикам корректно оценить, в каком банке предлагают наилучшие условия.

СОВЕТЫ «КП»

Что делать перед тем, как подписывать любой договор

Увы, это распространенная ошибка. Многие клиенты финансовых организаций жалуются, что, сами того не ведая, подписали кабальный договор с банком. Но если в каких-то случаях дело ограничивается более низкой ставкой по депозиту, то в других люди лишаются собственных квартир. При совершении любых финансовых сделок нужно прочитать и, самое главное, понять, что написано в договоре. Вот несколько простых правил, которые позволят избежать больших сложностей в будущем:

1. Перед подписанием прочитать

Странно об этом даже упоминать. Но скольких драм можно было бы избежать, если бы люди потратили время на ознакомление с договором. Не подписывайте никаких документов, не читая! Даже если менеджер говорит, что «здесь все в порядке, это типовой документ».

2. Если что-то непонятно - спрашивайте.

Выясняйте у менеджера все - вплоть до мельчайших деталей. Если тот не может грамотно ответить или вас настораживает его ответ, отдайте договор на проверку знакомому юристу. Даже если за эту консультацию придется заплатить, ошибка может стоить дороже.

3. Изучайте в спокойной обстановке

Помните о своем праве проштудировать полученный кредитный или другой договор в течение пяти дней. Не обязательно это делать второпях в офисе финансовой организации, переживая, что за вами собралась очередь. Попросите распечатать договор или прислать его на электронную почту. Если что-то будет не устраивать, не подписывайте бумаги.

4. Перепроверьте перед подписанием

Спешка в финансовых вопросах до добра не доведет. Даже если вы читали шаблон документа и вас все устроило, перед подписанием обязательно прочитайте договор еще раз. Ведь вам могли прислать один документ, а подсунуть на подпись - совершенно другой. Такой уловкой пользовались ипотечные мошенники из микрофинансовых организаций («КП» писала об этом).

5. Попросите изменить условия

Если те или иные условия договора вас не устраивают, вы можете попросить их изменить. В реальности это происходит редко. В крупных организациях документы типовые и изменять их ради одного клиента действительно не будут. Но за спрос не бьют. В некоторых случаях это срабатывает. Если же навстречу вам не идут, а условия, прописанные в договоре, - кабальные, тогда это повод отказаться от сделки. Или найти более выгодные условия в другом банке.

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