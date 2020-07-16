Банки будут штрафовать на 500 тысяч рублей за выбивание долгов с клиентов

Правительство приняло решение защитить клиентов банков, которые вовремя не могут вернуть долги по кредитам. Чаще всего банки в таких случаях нанимают специальную контору — коллекторское агентство, которое и занимается выбиванием долгов. Задача коллектора — превратить жизнь должника в ад. Звонки по ночам, угрозы не только самому должнику, но и его семье, а зачастую и физическое воздействие — вот типичный инструментарий коллекторов.

Как рассказал на заседании правительства в четверг премьер Михаил Мишустин, правительство подготовило поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

- В случае угроз сама кредитная организация будет оштрафована на суммы от 50 до 500 тысяч рублей, а дела по таким случаям сможет рассматривать Федеральная служба судебных приставов, - сообщил Мишустин, заметив, что суды нередко сталкиваются с проблемой защиты людей от коллекторов.

В поправках говорится, что штраф для должностных лиц в случае угроз составит от 20 до 200 тысяч рублей (или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года).

Еще один подготовленный правительством законопроект направлен на поддержку печатных СМИ и книгоиздателей. В налоговый кодекс вносятся изменения, которые позволят списывать до 30% стоимости тиража печатной продукции, если она потеряла товарный вид или устарела. Эту часть тиража можно будет отнести к расходам и, соответственно, снизить налог на прибыль.

- Сейчас так можно поступить лишь с 10% тиража, который не дошел до читателя, - пояснил Мишустин.

Кабмин также поддержит IT отрасль. Со следующего года размер страховых взносов для компаний из сферы IT будет снижен почти вдвое - до 7,6%. А ставка налога на прибыль для таких компаний составит всего 3% вместо нынешних 20%. Преференции получит бизнес, 90% доходов которого поступают от продажи программного обеспечения и услуг по его разработке и внедрению. Под налоговый маневр попадают также российские дизайн-центры, осуществляющие проектирование и разработку электронных изделий, а также разработчики ПО, в том числе в области искусственного интеллекта.

Такие налоговые условия будут одними из самых комфортных в мире. В правительстве считают, что это подтолкнет IT компании к тому, чтобы работать в «белую», и заниматься этим бизнесом в России станет выгоднее, чем за рубежом.

Обращаясь к правительству, Мишустин также потребовал усилить дисциплину. Он отметил, что многие подзаконные акты продолжают выпускаться с задержкой.

- Нужно организовать процесс так, чтобы подготовка всех правительственных документов на постоянной основе шла без сбоев. Поручаю в течение двух месяцев полностью доработать все акты. То же самое необходимо сделать и в отношении своих ведомственных актов, - заявил Мишустин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/790878" frameborder="0"></iframe> Мишустин рассказал о штрафах для банков за неправомерные действия коллекторов.

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