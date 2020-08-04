Андрей Воробьев пообещал Владимиру Путину за три года решить проблему обманутых дольщиков в регионе

- Хотел бы начать с одной из важнейших отраслей – со стройки и с необходимости решения проблем граждан – участников долевого строительства, - обратился Владимир Путин к губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, которого пригласил с докладом о жизни региона. - В Московской области их достаточно много, до сих пор 24,5 тысячи.

- Эта проблема давняя, всего обманутых дольщиков за 2000-15 годы было порядка 104 тысяч, - подтвердил Воробьев. - Осталось где-то 24 тысячи обманутых дольщиков.

- 24 500, - уточнил президент.

- 24,5, так точно. Мы решим проблему обманутых дольщиков, я думаю, в трехлетней перспективе, безусловно, если мы дальше будем работать с ДОМ.РФ. У нас есть план. Мы в этом году выдадим 15500 ключей, в следующем году нужно не снижать темп. Если так пойдем, то если не за два, то за три года эту тему должны просто раз и навсегда закрыть.

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев в Кремле. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Я запомнил, хорошо? - пообещал Путин.

- Я знаю, - согласился губернатор. - Сегодня в Московской области продается 130-150 квартир в день. Из них 80 процентов – по льготной ипотеке. Поэтому, естественно, мы просим, чтобы та мера, которую вы предложили по льготной ипотеке, была продолжена, она сейчас пока до ноября. Если такие возможности будут, то это было бы, конечно, победой.