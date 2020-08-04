Ленинградская область начинает «постковидную» диспансеризацию

В течение всего августа в Ленобласти будут работать 67 медкомплексов, где каждый житель сможет пройти всеобщую диспансеризацию. Благодаря мобильности "медкабинетов", они смогут побывать в 800 населенных пунктах, а значит, проверить свое здоровье смогут многие. Как заявил глава Ленобласти Александр Дрозденко, который инициировал акцию "Ленинградское здоровье", она позволит составить своеобразную медкарту региона. Кстати, Александр Дрозденко первым прошел тест на антитела к COVID мобильной амбулатории.

«Мы проводим всеобщую диспансеризацию, профилактические осмотры, чтобы компенсировать месяцы простоя в плановой помощи из-за пандемии. Составляем своеобразную медицинскую карту региона, она даст нам общее видение ситуации, какое же всё-таки здоровье у наших жителей. Мы будем понимать в процентном соотношении уровень и качество здоровья людей, для того чтобы нам скорректировать в том числе и финансирование здравоохранения», — отметил губернатор.

Акция направлена на «постковидное» восстановление плановой медицины: в период пандемии жители были лишены возможности пойти в поликлинику, сдать анализы или обратиться к врачам.

Во время акции «Ленинградское здоровье» будут проведены медобследования по показаниям или по назначению лечащего врача; предполагается проведение анализов и диагностики; в случае необходимости – оказание помощи по острым показаниям. Помимо элементарного чекапа здоровья в мобильных комплексах можно будет сделать рентген, маммографию, пройти осмотр терапевта, гастроэнтеролога, гинеколога и сдать анализ на антитела COVID-19 с использованием экспресс-систем. Результаты таких тестов станут известны через 10 минут после анализа.

Графики выездов составляют межрайонные больницы и районные администрации.

Отметим, что в прошлом году для Ленобласти было приобретено 48 передвижных медицинских комплексов на общую сумму около 500 млн рублей, из которых 285 млн рублей из средств областного бюджета. На данный момент здесь работают 67 передвижных медицинских комплексов. Из них 39 – это передвижные амбулатории, 6 – передвижные поликлиники, 16 – мобильные флюорографы и 6 – передвижные маммографы.