На съемках новой комедии Крыжовникова «Родные» Сергея Бурунова охраняет кольцо из четырех полицейских

В середине июля стартовали съемки нового проекта одного из главных российских комедиантов Жоры Крыжовникова «Родные», где он выступил в роли продюсера и соавтора сценария.

sergeyburunovofficial Традиция киносъемок: в первыи день разбивать тарелку, на которои написаны все имена участников фильма. А потом все кидаются искать осколки со своими именами. Конечно, кажется суеверие, но все равно делаем))) Сегодня первый съемочный день фильма

Снимать проект поручили Илье Аксенову, недавно выпустившему сериал «Мир! Дружба! Жвачка» (ТНТ). По сюжету «Родных», типичная русская семья отправляется в путешествие по России на машине. Пункт назначения — Грушинский фестиваль.

Съемочная группа перемещается из города в город по маршруту героев. В главной роли — Сергей Бурунов. Актер, перезагрузивший карьеру при помощи ситкома «Полицейский с Рублевки», теперь — большая звезда. Увидев его, местные жители кричат «Спасибо, что приехали в наш город, Сергей!». Чтобы артиста не донимали, к нему даже пришлось приставить солидную охрану из сотрудников МВД. На ролике, снятом одним из очевидцев в Липецке, видно, как Бурунов направляется к съемочной площадке в кольце из четырех полицейских под крики «Не снимать!!» — даже у его персонажа, заммэра Синеозерска Павла Осипенко из сериала «Домашний арест» не было такой охраны.

lipetskfoto48 Видео со съёмок фильма Родные с Сергеем Буруновым в Липецке

Кстати, из нашумевшего «Домашнего ареста» в «Родные» переехала значительная группа актеров: сам Бурунов, а еще Роман Мадянов, Ирина Пегова и Анна Уколова. Сыграет в трагикомедии и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) — в одном из эпизодов семья главных героев вместе с ней исполняет песню «Козырный туз» (с мини-альбома Монеточки «Я Лиза»).

aniri_xcoders_elizavetochka Съёмки полнометражного фильма «Родные» в городе Липецк. Актёр Сергей Бурунов

Покидая Липецк, где проходила часть съемок «Родных», Бурунов, видимо, остро ощутил некую недосказанность от пребывания в простом русском городе, где его искренне рады были видеть местные, и обратился у себя в инстаграме к тем, кто хотел сфотографироваться, но не смог прорваться сквозь кордоны охраны.

sergeyburunovofficial Уважаемые подписчики из Липецка. Мы уже закончили снимать блок в вашем городе

- Уважаемые подписчики из Липецка! - написал Сергей. - Мы уже закончили снимать блок в вашем городе. Совсем не было времени с вами всеми сфотографироваться. Желающих было очень много. Я старался. Вижу и читаю ваши комменты и сообщения с просьбами повстречаться. Спасибо вам за внимание к моеи работе. Приходите зимои в кино!