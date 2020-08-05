2020-08-04T23:18:17+03:00
Общество

Вопрос дня: Справимся ли мы без заезжих работников?

Дмитрий Медведев предложил ужесточить правила въезда трудовых мигрантов в страну
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Вопрос дня: Справимся ли мы без заезжих работников?Вопрос дня: Справимся ли мы без заезжих работников?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Ирина САВВАТЕЕВА, директор «Питомника Савватеевых»:

- Гастарбайтеры выполняют тяжелую работу, на которую часто не идут местные жители. Потому, что нашим людям вдолбили в головы, что физический труд - это отстой. Навязали образ богатого бездельника, который прекрасно живет... А мы должны уважать каменщиков, садовников, людей, которые кладут асфальт, пекут хлеб. Мы не можем без них прожить. Но система обучения работать руками - раньше ее называли ПТУ - разрушена. И нет намеков, что ее собираются восстанавливать. А надо.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем:

- Безусловно, справимся, если сократим офисных мальчиков и девочек. Сейчас - удаленка, в офисах им все равно делать нечего. А если зарплата будет приличная, они с удовольствием пойдут на стройки.

Владимир РЕСИН, советник мэра Москвы, экс-глава стройкомплекса столицы:

- В свое время мы работали без них. И тоже возводили в столице до 5 миллионов квадратных метров жилья в год. Но тогда были лимитчики - люди, которые приезжали в Москву со всего Советского Союза. А сегодня кто приезжает работать? Те же граждане бывшего СССР. Но если работу гастарбайтеров организовать по уму, тогда их действительно потребуется гораздо меньше.

Юрий МОСКОВСКИЙ, глава Комиссии Совета по делам национальностей при правительстве Москвы:

- Конечно, справимся. Вопрос только в качестве жизни. Меньше будет сферы услуг. А чей-то ребенок после школы пойдет в дворники, а не в вуз. Я не ерничаю. Россия может жить без гастарбайтеров. Просто по-другому.

Абдулло ДАВЛАТОВ, председатель Союза таджикистанцев России:

- Мне кажется, полностью отказаться от иностранной рабочей силы Россия все-таки не сможет.

Дмитрий (Гоблин) ПУЧКОВ, писатель, переводчик:

- Категорически не справимся. В Западной Европе во время карантина закричали, что они на грани голода, потому что сельским хозяйством там занимаются гастарбайтеры из Восточной Европы. Это капитализм. Мы теперь тоже такая страна и почему мы должны рубить свою экономику на корню?

Наталья ВЛАСОВА, вице-президент фонда «Миграция XXI век»:

- Сразу возникнет масса фирмочек, которые будут торговать липовыми квотами для мигрантов - в этой сфере огромный потенциал для коррупции.

Анастасия ЗАБОЛОТНОВА, слушательница Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM), Екатеринбург:

- Я к гастарбайтерам отношусь с пониманием. Но вижу, как многие молодые, здоровые российские парни не могут найти работу. И что им остается? Пить...

ИСТОЧНИК KP.RU

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