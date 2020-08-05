2020-08-05T14:03:41+03:00
Телевизор

«Стоял на коньках буквально пару раз»: Влад Соколовский стал участником «Ледникового периода»

Бывший муж Риты Дакоты и солист дуэта «БиС» приступил к тренировкам
Константин ГЛЫБА
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Влад Соколовский.Влад Соколовский.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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После четырехлетней паузы в эфир Первого канала возвращается шоу «Ледниковый период». Седьмой сезон проекта, можно сказать, стартовал, ведь тренировки артистов, по традиции выступающих в паре с известными фигуристами, вовсю идут на льду «Авиапарка». Уже известно, что в проекте примут участие олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина, ведущая «Дома-2» Ольга Бузова, актер Вячеслав Чепурченко, двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, телеведущая Регина Тодоренко и ее муж Влад Топалов, ведущий Владимир Маркони, олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, актрисы Ирина Пегова и Ольга Кузьмина. К звездному составу присоединился и певец Влад Соколовский, бывший участник дуэта «БиС». Правда, кататься на коньках артист толком не умеет, но кому это мешало постигнуть азы мастерства?

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Я участвую в шоу на Первом Канале)
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- Официально подтверждаю эту информацию, - сообщил в инстаграм Соколовский. - Я стоял на коньках буквально пару раз в своей жизни, ну и, было дело, катался совсем в детстве на роликах. Помогает ли мне это? Влад признался, что на первой тренировке «чувствовал себя младенцем, пытающимся с пола достать до печеньки на верхней полке кухонного шкафа». Он старался, «пыхтел, но не достал». Но тренироваться не бросил. Под присмотром профессионалов певец репетирует и каждый день по несколько часов накатывает, готовясь к эфиру. - Я восхищен физическими возможностями чемпионов, - подчеркивает Соколовский. - И теперь хоть немного понимаю, какие усилия нужно прилагать, чтобы достичь результата! Будем осваивать новую стихию все вместе. Одним из тренеров проекта традиционно стал стал Илья Авербух. Возможно, в шоу примет участие и его пассия — актриса Лиза Арзамасова. А вот возглавлять судейский комитет по-прежнему будет арбитр шоу, тренер и комментатор Татьяна Тарасова.

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Наступает «Ледниковый период»: Регина Тодоренко будет выступать в паре с Романом Костомаровым
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ИСТОЧНИК KP.RU

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