Секрет красоты Шарлиз Терон: крем за 500 долларов и немного касторки

Одной из главных звезд Голливуда исполняется 45 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шарлиз Терон начала карьеру в кино с роли холодной, как лед, норвежской девушки-убийцы в фильме «Два дня в долине». С тех пор ледяной взгляд удается ей безупречно. Даже в рекламе духов она смотрит с экрана так, словно хочет уничтожить все человечество. Она - идеальная Злая королева, высасывающая из девственниц молодость и красоту («Белоснежка и охотник»), идеальный спецагент, после убийства трех десятков человек пьющий водку со льдом в ванне со льдом («Взрывная блондинка»), идеальная негодяйка, мечтающая контролировать всех людей, все автомобили и все ядерное оружие в мире («Форсаж-8»), идеальная воительница, 5000 лет сражающаяся со злом («Бессмертная гвардия»). И все это - с легким отвращением во взоре: Господи, как же я устала.

Неудивительно, что у нее не очень-то складывается личная жизнь. Год назад Шарлиз как бы в шутку сказала в телешоу: «Я одинока уже много лет. Кто-нибудь должен уже набраться смелости и сделать первый шаг. Я шокирующе доступна!» Но мужчины, видимо, слишком робкие существа, чтобы связываться с такой мощной красавицей.

Шарлиз Терон в фильме «Два дня в долине» Фото: кадр из фильма

КАК ЗАКАТИТЬ СКАНДАЛ В БАНКЕ И СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ ЭКРАНА

Шарлиз Терон родилась в Южной Африке. Тамошнюю природу и собственную детскую свободу она вспоминает с большой теплотой. А собственную семью - с ужасом: ее отец был алкоголиком, избивал мать, однажды начал стрелять в нее и дочь. Мать выстрелила в ответ (с личным оружием в ЮАР проблем не было) и попала. Суд ее оправдал.

Шарлиз страстно хотела быть танцовщицей. Для начала ей пришлось стать моделью, выступать на подиумах и участвовать в фотосессиях - все это было нужно только чтобы заработать деньги. Когда какие-никакие средства наконец появились, она смогла уехать в Америку, устроиться в нью-йоркскую школу танца… И там она повредила колено, причем выяснилось, что с танцами эта травма несовместима.

Девушка была в отчаянии, у нее началась тяжелая депрессия. Выручила мать, предложившая отправиться в Голливуд - «тебе же нравится кино?» В Лос-Анджелесе Шарлиз еле-еле сводила концы с концами, пока однажды, в очереди к окошку в банке, не познакомилась с агентом, ищущим молодые дарования. Шарлиз как раз закатила в банке скандал, и агент был очень впечатлен ее эмоциональностью. В общем, вскоре она уже снималась в «Двух днях в долине», а в следующем году сыграла с Киану Ривзом и Аль Пачино в «Адвокате дьявола». Там ее впервые и увидело большинство зрителей. И никто не счел актрису начинающей и почти непрофессиональной: наоборот, казалось, что она была на экране всегда, все давно ее знали и любили, просто из-за какого-то изъяна в коллективной памяти забыли ее имя.

Шарлиз Терон в фильме «Адвокат дьявола» Фото: кадр из фильма

Карьера складывалась фантастически. Конечно, поначалу продюсеры видели в Шарлиз только старлетку-блондинку. Это удел многих красивых актрис и актеров - в них замечают только фактуру, приходится приложить огромные усилия, чтобы доказать, что они еще и способны хорошо играть. Шарлиз в этом смысле взяла Голливуд блицкригом: в 2003 году потолстела на 15 килограммов, обезобразила лицо гримом и сыграла Эйлин Уорнос, знаменитую в США серийную убийцу. За фильм «Монстр» она получила «Оскара», причем без разговоров: поднялся такой хайп, что еще за месяц до церемонии все твердо знали, кто победит. (Не про каждую актрису влиятельнейший американский критик Роджер Эберт писал, что она продемонстрировала одну из самых потрясающих работ в истории кино).

«Я ПРОСЫПАЛАСЬ В ДВА ЧАСА НОЧИ И ЗАПИХИВАЛА В ГЛОТКУ ХОЛОДНЫЕ МАКАРОНЫ»

Терон и сейчас периодически пытается доказать, что она не просто красавица, годящаяся на роли злых суперженщин. Для роли толстой домохозяйки в недавней комедии «Талли» она набрала 25 килограммов. А потом с изумлением обнаружила, что те не хотят уходить. Чтобы вернуться к модельной фигуре, актрисе пришлось сидеть на диете полтора года.

15 килограммов, набранных для «Монстра» в 2003 году, она скинула стремительно: «Просто на несколько дней отказалась от перекусов, и все было в порядке». Думала, что и на этот раз все пройдет без сучка без задоринки, но не учла одного: «Тело в 27 лет отличается от тела в 43 года!»

Кадр из фильма «Талли» Фото: кадр из фильма

Даже процесс набора веса для «Талли» оказался очень неприятным и занял три с половиной месяца. «Я хотела почувствовать то же, что моя героиня, и думала, что лишние килограммы помогут мне к ней приблизиться, понять ее. Знаете, это оказалось огромным сюрпризом: я столкнулась с жесткой депрессией. В первый раз за всю жизнь я поглощала такое огромное количество переработанной пищи и сахара. То есть первые недели три все было весело - ты чувствуешь себя ребенком, которого заперли в кондитерской. Идешь в забегаловку, ешь самый калорийный завтрак, запиваешь двумя сладкими молочными коктейлями… А потом внезапно понимаешь, что больше так не можешь - и это превращается в работу. Я ставила будильник на ночь. Просыпалась от звонка в два часа - и рядом была тарелка с холодными макаронами с сыром, которые надо было съесть. И я ела, буквально запихивала себе в глотку. Этот вес было трудно поддерживать». Но в конце концов вес закрепился (а приемные дети Терон всерьез стали думать, что их мать беременна).

Есть много примеров, когда актеры-мужчины, вроде Кристиана Бэйла или Роберта Де Ниро, набирали и сбрасывали десятки килограммов ради ролей. Но женщинам, как известно, похудеть сложнее, чем мужчинам. С другой стороны - пример Терон может вдохновить многих женщин, страдающих от лишнего веса: она захотела и сумела. И вы сумеете, если захотите.

Шарлиз Терон в фильме «Взрывная блондинка» Фото: кадр из фильма

«КАЖДОЕ УТРО Я ОБЯЗАТЕЛЬНО НАНОШУ ДУХИ»

Не так давно Шарлиз рассказала журналу Harper’s Bazaar о том, как ухаживает за собой. Оказалось, для нее и сейчас образцом является ее мать: «У меня очень яркие воспоминания о том, как она прихорашивалась перед круглым зеркалом в 70-е. Она занималась строительством дорог, у нее постоянно были деловые встречи с 20 мужчинами. Я смотрела, как она красится, и думала: «Вау, это невероятно». Ее уверенность в себе очень меня впечатляла.

В моем доме просыпаются рано - в 5.45 утра. Я мать-одиночка, которая пытается собрать детей, упаковать им завтраки, и не опоздать на автобус, который отвезет их в школу. Так что когда я просыпаюсь, просто умываюсь и наношу солнцезащитное средство. И, чтобы чувствовать себя хорошо, я каждое утро, перед тем, как выйти из дома, пользуюсь духами или туалетной водой. Немного роскоши. На мне могут быть тренировочные штаны и кроссовки, но духи дают особенное ощущение… А когда дети ложатся спать, я начинаю заниматься собой всерьез. Когда мне было 20 или 30, я этого не делала. А сейчас использую сыворотку, крем для век и очень хороший увлажняющий крем».

Кадр из фильма «Бессмертная гвардия» Фото: кадр из фильма

Еще бы плохой. Любимые марки у Шарлиз - в основном очень дорогие. Солнцезащитное средство - La Prairie Cellular Radiance Emulsion SPF 30 (стоимость в российских магазинах - 37 490 рублей за 50 мл). Крем для лица - Crиme de la Mer (510 долларов за стограммовую баночку). Процедуры для лица Шарлиз Терон проводит в салонах Милы Мурси. Та тоже выпускает косметику: небольшая баночка сыворотки стоит 365 долларов.

И только волосы Шарлиз обрабатывает дешевым средством. «Кто-то посоветовал мне касторовое масло. Я втираю его в брови и кожу головы один или два раза в неделю - это определенно делает волосы более густыми!»