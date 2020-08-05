2020-08-05T17:23:15+03:00
В мире

В США сняли с рейса пассажирку с оскорбляющей полицию надписью на маске

Пассажирка отказалась сменить маску на другую
Алена ГРИЦЕНКО
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Наряд полиции вывел пассажирку из самолетаНаряд полиции вывел пассажирку из самолетаФото: Shutterstock
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Пассажирку, планировавшую проследовать из Флориды в Иллинойс рейсом авиакомпании American Airlines, принудительно вывели из самолета из-за оскорбительной надписи на маске.

На маске же было отпечатано Fuck 12, что на американском сленге и в максимально деликатном переводе на русский язык означает «поимей полицию».

Даже несмотря на то, что на одежде женщины, а именно, на ее майке был отпечатан еще один, самый почитаемый сегодня в США лозунг – Black Lives Matter (Жизни черных важны), бортпроводник счел лексику ненормативной, а надпись на маске оскорбительной и попросил женщину снять маску.

Пассажирка подчинилась требованиям и прошла на свое место. Расположившись в кресле, она вновь надела маску на лицо.

Повторно обратившись к этой же пассажирке с требованием сменить маску, бортпроводник получил отказ. После этого он вызвал полицейских.

Наряд полиции вывел пассажирку из самолета. Происходящее Арлинда Джонс сняла на видео, которое разместила в соцсетях.

Авиакомпания согласилась выплатить ей компенсацию за неиспользованный билет. В Иллинойс Джойс пришлось добираться на арендованной машине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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