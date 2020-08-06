Как получить дополнительный выходной, если вы старше 40: пошаговая инструкция с советами экспертов

11 августа вступает в силу закон, дающий право получить дополнительный выходной раз в год россиянам старше 40 лет. Провести его можно будет только одним способом – пройти диспансеризацию. Фото: Игорь Иванко/АГН "Москва"

11 августа вступает в силу закон, дающий право получить дополнительный выходной раз в год россиянам старше 40 лет. Провести его можно будет только одним способом – пройти диспансеризацию. Разбираемся, как получить освобождение от работы, чтобы потратить время на заботу о своем здоровье.

1. Обратитесь в поликлинику, к которой вы прикреплены, чтобы назначить дату диспансеризации. Прийти к врачам с утра и сказать «Обследуйте меня» не получится, нужно записаться заранее. Вас попросят заполнить анкеты, в которой лучше честно рассказать о беспокоящих симптомах.

2. Напишите начальнику заявление на выходной. Срок, за который нужно предупреждать руководство о намерении посвятить день своему здоровью, в законе не указан. Но он может быть прописан в локальных актах компании. Это лучше уточнить в кадровой службе. Пишется оно в свободной форме, например, вот так: «Прошу освободить меня от работы (день диспансеризации) в связи с прохождением диспансеризации в соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса РФ».

3. В назначенный день приходите в поликлинику. Как правило, нужно сделать это натощак, чтобы не исказить анализы. Все это вам объяснят, когда будете записываться на диспансеризацию. Не будем расписывать тут все детали этой процедуры. Главное, в конце кроме врачебных рекомендаций вам должны выдать справку о том, что этот день вы провели в поликлинике, а не дома перед телевизором.

4. Отдайте эту справку в кадровую службу на работе. Без нее вам запросто могут засчитать прогул и не оплатить этот день.

5. Если работодатель не отпускает на диспансеризацию или не оплатил этот выходной день, это нарушение ваших трудовых прав. И за такое положено наказание. Согласно части 1 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ работодателю за такой проступок грозит штраф:

- от 30 до 50 тысяч рублей для организации

- от 1 до 5 тысяч рублей для руководителя или индивидуального предпринимателя.

Молодежи тоже стоит беречь здоровье смолоду. Но им диспансеризация, а вместе с ней и дополнительный оплачиваемый выходной, «прописана» раз в 3 года: в 21, 24, 27 и так далее.