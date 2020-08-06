Кредиты молодым: Газпромбанк запустил молодежную карту

Фото: Газпромбанк

Газпромбанк объявил о старте нового совместного проекта «Молодежная карта Газпромбанк & РСМ» и начале сотрудничества с авиакомпанией «РусЛайн». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «КП». Держатели карт смогут воспользоваться программой лояльности «Умный кэшбэк» до 10%, а также преимуществами участия в Международном клубе привилегий Российского Союза Молодежи, который включает более 500 предложений в России и 60 000 скидок в странах Европы. Также действует опция бесплатного снятия наличных в банкоматах Газпромбанк и 3 раза в месяц – в любых других кредитных организациях. Оформить карту можно онлайн или в любом офисе банка совершенно бесплатно.

Развитие потенциала молодых людей является одной из приоритетных задач Газпромбанка. По словам первого вице-президент Газпромбанка Натальи Третьяк, молодежная карта стала продолжением совместного проекта банка и Российского союза молодежи — Студенческой кампусной карты РСМ, которая получила широкую популярность среди студентов и стала хорошим инструментом развития молодежного туризма. За год с небольшим было выпущено более 60 000 карт.

Новый продукт также позволяет использовать широкие возможности мобильного приложения Газпромбанка, включая переводы до 100 тыс. рублей в месяц через Систему быстрых платежей, оформление кредитов на любые цели, в том числе на образование, в безвизитном формате.