Как избавиться от вздутия живота. Доступное средство

Почему кишечник «газует»

Рассмотрим основные возможные причины.

Причина первая. В вашем рационе преобладают продукты с высоким «газовым» потенциалом

Во-первых, это продукты с большим количеством целлюлозы, которую кишечные бактерии смогут расщепить, только образуя газы. К ним относятся: бобовые, белокачанная капуста, огурцы, хлеб, пицца, а также продукты из овса и кукурузы, яблоки, груши, персики, слива, картофель. Во-вторых, жирная пища, для переработки которой организм вынужден вырабатывать большое количество углекислого газа.

Причина вторая. Вы находитесь в стрессе и заедаете его

Все мы знаем, что стресс часто провоцирует компульсивное (неконтролируемое) переедание, проще говоря, обжорство. Тут любые продукты могут вызвать «возмущение» кишечника в виде колик и метеоризма. К тому же, перевозбуждение нервной системы может вызвать спазм гладкой мускулатуры кишечника и тем самым замедлить перистальтику. Вследствие этого в животе скапливается большое количество газов, заставляя нас страдать от болезненных ощущений.

Причина третья. Вы заглатываете много воздуха во время еды

Этому способствует спешка при приеме пищи, курение, а также жевательные резинки, леденцы, питье через соломинку, плохо подогнанные зубные протезы.

Что может помочь:

• Пеногасители. Высвобождают газы из слизистых пузырьков, образующих пену, и препятствуют образованию новых. Именно пена покрывает стенку кишечника изнутри и затрудняет активность ферментов и усвоение питательных веществ. Основной представитель этой группы препаратов — симетикон;

• Прокинетики. Стимулируют моторику желудочно-кишечного тракта. Из средств растительного происхождения к ним относятся всем известные укроп и фенхель.

Доступная помощь кишечнику без переплат

Держите под рукой Симетикон с фенхелем Эвалар и не волнуйтесь, что метеоризм застанет вас в неподходящий момент.

Симетикон с фенхелем Эвалар способствует снижению газообразования в кишечнике, облегчению состояния при вздутии живота и функциональных коликах.

Симетикон в составе препарата способствует разрушению пены кишечных газов, разрыву уже имеющихся пузырьков и затруднению образования новых. Объем скопившегося газа снижается, восстанавливается его естественное всасывание в кишечнике и ускоряется процесс выведения наружу [1,2]. Кроме того, симетикон образует защитный слой на слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, предохраняющий ее от воздействия агрессивных факторов [1].

Важно отметить, что симетикон не оказывает отрицательного влияния на пищеварение, на работу печени и почек, на микрофлору кишечника. Он не всасывается в кровоток, не нарушает усвоение витаминов, минералов и микроэлементов. При необходимости препарат с симетиконом можно применять в течение длительного времени без опасения развития побочных эффектов [2].

Плоды фенхеля не только способствуют уменьшению образования газов в кишечнике, но и помогают устранить спазмы и болезненные ощущения, а также снять воспаление.

Почему стоит выбрать Семитикон с фенхелем Эвалар

Для наглядности приводим таблицу сравнения Симетикона с фенхелем Эвалар с одним из самых популярных импортных аналогов.

Из таблицы видно:

1. Симетикон с фенхелем Эвалар по цене выгоднее импортного аналога более чем в два раза [3].

2. Симетикон с фенхелем Эвалар имеет дозировку симетикона в одной капсуле в два раза выше, чем импортный аналог [3].

Благодаря удвоенной дозировке симетикона можно принимать всего 3 капсулы Симетикона с фенхелем Эвалар в день вместо 6 капсул аналога. Поэтому одной упаковки Симетикона с фенхелем Эвалар хватит на более длительное время, чем упаковки аналога с таким же количеством капсул по более высокой цене [3]. Кроме того, действие симетикона усилено эфирным маслом фенхеля.

Зачем платить больше? Если вздулся живот и замучили газы, есть доступное средство без переплат — Семитикон с фенхелем Эвалар.

Как и другие препараты Эвалар, Семитикон с фенхелем производится по международному стандарту качества GMP [4].

Где купить

Приобрести оригинальную продукцию Эвалар и избежать подделки вы можете:

• в магазине здоровой жизни fitomarket.ru;

• интернет-магазине shop.evalar.ru;

• аптеках Эвалар;

• интернет-аптеке apteka.ru.

1 Головенко О.В., Михайлова Т.Л., Макарчук П.А. Синдром метеоризма: причины и возможности лечения. Фарматека, 2009; 2: 17–22.

2 Щербаков П.Л. Метеоризм. Зачем включать пеногасители в схемы лечения? Эффективная фармакотерапия. Гастроэнтерология, 2012; 1: 16–20.

3 По данным АО «Группа ДСМ» (DSM Group) за 2020 год, средневзвешенная розничная цена БАД «Симетикон с фенхелем» в форме капсул № 25 производства компании «Эвалар» в пересчете на 40 мг действующего вещества «симетикон» в 2,8 раза (на 64%) ниже, чем у аналога по действующему веществу, форме выпуска и количеству капсул в упаковке.

4 Сертификат GMP № C0170889-173GMPMF-1 (NSF International, USA).

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