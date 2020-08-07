Шарлиз Терон: «Я шокирующе доступна. Мужчины, наберитесь смелости и сделайте первый шаг!»

Одной из самых красивых актрис Голливуда исполняется 45 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сейчас много говорят о детских психологических травмах, которые накладывают роковой отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Ну что ж, у Шарлиз Терон была всем травмам травма, можно сказать, царь-травма: ее мать убила ее отца. Самой Шарлиз в тот момент было 15 лет. А произошло все в пригороде Йоханнесбурга, где тогда жила семья. Отец, законченный алкоголик, будучи совершенно пьяным, набросился на мать и дочь и начал в них стрелять. Мать в порядке самозащиты тоже в него выстрелила, из своего пистолета. Следствие признало это самообороной, и обвинений женщине предъявлено не было.

«Я притворялась, что этого не произошло» - вспоминала Шарлиз много лет спустя в интервью радиоведущему Говарду Стерну. - «Я никому об этом не говорила - просто не хотела. Когда меня спрашивали об отце, я отвечала, что он погиб в автокатастрофе. Кто хочет о таком рассказывать? Никто не хочет. Но мне не нравилось чувствовать себя жертвой. И я боролась с этим много лет, пока наконец не отправилась к психотерапевту».

Визит к психотерапевту случился на пороге тридцатилетия, когда Шарлиз уже была знаменитой актрисой. Причем сильнее всего ее мучало даже не убийство, а то, что было до него: годы, проведенные в компании отца-алкоголика. «Ребенком я каждый день просыпалась и не знала, что этот день мне принесет... Все зависело от другого человека, от того, напьется он или нет».

А вот своей матери актриса отзывается с восторгом: «Она невероятная. Она со страшной силой меня вдохновляет всю мою жизнь. У нее была такая философия: "Да, это ужасно. Признай: это было ужасно. А теперь сделай выбор: это и будет определять твою жизнь? Ты утонешь или все-таки поплывешь? Вот так».

Кадр из фильма «Два дня в долине» Фото: кадр из фильма

«ОТВЕЗИТЕ МЕНЯ В ГОЛЛИВУД»

Вообще все предки Шарлиз - европейцы (как обычно и бывает, когда речь идет о белой женщине родом из ЮАР). Они были голландцами, немцами и французами. Фамилия Терон произошла из окситанского языка - досталась от бабушек с дедушками, когда-то живших на юге Франции. И, кстати, во всем мире, кроме Франции и России, ударение в этой фамилии ставится на первый слог.

С детства Шарлиз мечтала быть танцовщицей. «В моей семье царил хаос, но все, что было вокруг дома, было таким потрясающим!» - вспоминала она несколько лет назад в интервью The New York Times. - «Я обычно была босиком и в грязи. Никаких приставок «Гейм бой», никаких компьютеров. К тому же на ЮАР наложили санкции (в 80-е, из-за политики апартеида. - Ред.), и не было концертов. Это все означало, что я должна была развлекать себя сама… А в 16 лет я выиграла конкурс моделей и отправилась в Милан. Но даже когда я работала моделью, мечтала о танцах. Мне все время говорили, «Сбрось два с половиной килограмма, и ты станешь супермоделью». Но для меня это было все равно что подрабатывать официанткой. Это было способом найти деньги на другую карьеру - танцовщицы».

Много денег Шарлиз не заработала. Да, она смогла отправиться в Нью-Йорк и записаться в балетную школу, но жить там ей приходилось у подруги, в подвальной комнатушке без окон. А самое ужасное - что она вскоре получила травму колена, и это поставило на карьере крест. (В интервью она говорит, что до сих пор чувствует глубокую печаль, вспоминая об этом - танцы она любила по-настоящему).

После травмы Шарлиз накрыла суровая депрессия, она рыдала целыми днями. Из ЮАР в Америку к ней прилетела мать - и сказала: «Или ты решишь, что делать дальше, или возвращайся в Южную Африку: хныкать можно и там!» Она напомнила дочери, что та всегда любила кино, и добавила: «Фильмы делают в Голливуде». Именно мать дала Шарлиз денег на билет в Лос-Анджелес - в один конец.

«Когда я вышла из самолета», - вспоминала Терон, - «поймала такси и сказала шоферу: «Отвезите меня в Голливуд!» Это было ошибкой: водитель отвез меня в мотель под названием «Дочь фермера», который находился недалеко от знака «ГОЛЛИВУД» на холме. Сейчас это приличная гостиница, а тогда номера там сдавались за почасовую оплату. Понадобилось купить несколько бутылок чистящего средства и яростно все оттирать, прежде чем я смогла в этой комнате закрыть глаза и уснуть».

Десятки тысяч молодых людей и девушек вот так едут в Голливуд, чтобы стать кинозвездами - а в результате становятся продавцами в супермаркетах. И Шарлиз поначалу приходилось очень трудно: приходилось даже воровать хлеб из ресторанов. Но потом ей невероятно повезло. Она пошла в банк, чтобы обналичить чек, присланный матерью, и заплатить за жилье. Клерк по каким-то причинам отказался его обналичивать, и Шарлиз закатила невероятный скандал. А когда шум улегся, мужчина, стоявший за ней в очереди, протянул ей свою визитную карточку. Оказалось, что его зовут Джон Кросби, и он работает в Голливуде агентом по поиску талантов.

Шарлиз Терон в фильме «Правила виноделов» Фото: кадр из фильма

«ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК, КОТОРЫЙ Я СЕБЕ СДЕЛАЛА - РОЛЬ «МОНСТРА»!»

Первая роль, без слов, ей досталась в фильме «Дети кукурузы-3» и прошла незамеченной. Но вторую роль, наемной убийцы с комическим именем Хельга Свельген в фильме «Два дня в долине», запомнили все. Не в последнюю очередь потому, что лицо Шарлиз появилось на огромном рекламном плакате фильма, установленном на бульваре Сансет. В течение многих дней на него любовался весь Голливуд.

Конечно, возникали сложности. Родным языком Шарлиз был африкаанс - диалект голландского, на котором говорят в ЮАР; английский она тоже знала, но в Лос-Анджелесе выяснилось, что надо практически учить его заново. (Еще в 2000-е годы партнеры на площадке регулярно поправляли Шарлиз, когда она неправильно употребляла слова или сбивалась на южноафриканский акцент). Но с предложениями все было отлично: в 1996-м параллельно с «Двумя днями в долине» она снялась в фильме «То, что ты делаешь», режиссерском дебюте своего кумира Тома Хэнкса, а потом сыграла с Киану Ривзом и Аль Пачино в «Адвокате дьявола». Эта роль мгновенно принесла ей всемирную славу.

На рубеже веков она снималась много, и почти все фильмы были заметными: от «Знаменитости» и «Проклятия нефритового скорпиона» Вуди Аллена до номинированных на «Оскар» «Правил виноделов». Даже проходные, неудачные, плохо прошедшие в прокате картины вроде «Азартных игр», «Могучего Джо Янга» или «Сладкого ноября» никак не портили репутацию исполнительницы главных ролей.

Ну, а настоящий прорыв ждал ее в 2003-м, когда вышел фильм «Монстр». Режиссер Патти Дженкинс давно мечтала снять картину о печально известной серийной убийце Эйлин Уорнос, которая под видом проститутки приканчивала и грабила клиентов. Посмотрев «Адвоката дьявола», Дженкинс решила, что только Шарлиз может сыграть эту роль. «Когда Патти прислала мне сценарий, я сказала: «По-моему, ты сошла с ума». И отговаривала ее, пока не поняла, что должна это сделать». Шарлиз даже стала продюсером фильма: «Меня ведь раньше даже не рассматривали на роли, которые мне по-настоящему хотела сыграть. В сущности, я должна была снова и снова продавать себя. И я знала, что должна продюсировать «Монстра», потому что больше этого никто не сделает. В каком-то смысле это был самый большой подарок, который я сделала сама себе».

Настоящий прорыв ждал ее в 2003-м, когда вышел фильм «Монстр». Фото: кадр из фильма

И это был настоящий фурор. Крупнейший американский кинокритик Роджер Эберт назвал «Монстра» лучшим фильмом года, а роль Терон, ни больше ни меньше - «одной из величайших актерских работ в истории кинематографа». «Золотой глобус» и «Оскар» сами приплыли к Шарлиз в руки. Теперь уже никто не рассматривал ее просто как хорошенькую блондинку - с этого момента она стала одной из ведущих актрис Голливуда и главных кинозвезд мира.

«Я ОДИНОКА УЖЕ МНОГО ЛЕТ»

Но популярность - это одно, а личная жизнь - совсем другое. Год назад Шарлиз внезапно сказала в интервью: «Я одинока уже много лет. Кто-нибудь должен уже набраться смелости и сделать первый шаг. Я шокирующе доступна!»

Сказано это было с улыбкой, и тем не менее: похоже, большинство мужчин побаивается Терон. Во-первых, красавицы вроде нее обычно всем кажутся как раз шокирующе недоступными. А во-вторых, она переиграла на экране столько очень сильных и/или очень злых женщин (во «Взрывной блондинке», в «Безумном Максе», в «Белоснежке и охотнике», в «Хэнкоке», в «Форсаже-8», в только что вышедшей на Netflix «Бессмертной гвардии»), что этот образ невольно ассоциируется с нею самой.

Разумеется, у нее были романы - в основном с коллегами по кино или шоу-бизнесу. С конца 90-х по начало 2000-х она была рядом с певцом Стефаном Дженкинсом, с 2002-го по 2010-й - с актером Стюартом Таунсендом. Полтора года - с 2013-го по 2015-й - длился роман с другим лауреатом «Оскара», актером и режиссером Шоном Пенном. Который вроде бы даже собирался на ней жениться, но вместо этого снял ее в одном из самых провальных фильмов в ее карьере «Последнее лицо» и после этого навсегда исчез из ее жизни.

Шарлиз Терон в «Безумном Максе» Фото: кадр из фильма

У Шарлиз нет своих детей. В 2012 году она стала приемной матерью для четырехлетнего чернокожего мальчика по имени Джексон (он родом из ЮАР, как и сама актриса). Оказалось, что мальчик больше всего на свете любит одеваться как девочка, и по большинству признаков является трансгендером. Потом она усыновила еще и девочку, которую зовут Огаст. Любит ли та одеваться мальчиком, пока не сообщается.