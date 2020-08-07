Губернатор Ленобласти и министр транспорта открыли движение на обходе Гатчины в Ленобласти

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и министр транспорта России Евгений Дитрих 7 августа дали старт движению по реконструированному участку федеральной трассы Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель до границы с Республикой Беларусь.Расширение 23-километрового участка позволило повысить безопасность движения на федеральной трассе, улучшить транспортную доступность Гатчины и значительно увеличило скорость грузовых и пассажирских перевозок до Санкт-Петербурга.

Как отметил в своем выступлении губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко стало хорошей традицией каждые три месяца запускать новые участки федеральных трасс в регионе.

"Для нас принципиально важно, что продолжают выполняться все договорённости, касательно создания на территории области безопасных и скоростных магистралей», — подчеркнул он.

По словам главы Минтранса Евгения Дитриха, Ленобласть сегодня по сути является воротами в Европу, через ее дороги проходит огромный транзит большегрузных машин.

"Большое количество людей едут на работу в северную столицу, другие отправляются на выходные в Ленобласть - огромное маятниковое движение, которое должно быть выстроено таким образом, чтобы перемещаться по дорогам было быстро и безопасно. Именно для этого мы формируем наши планы, наши национальные проекты, в которой Ленобласть сегодня занимает достойное место. Трассы на ее территории являются лучшими в стране, в последнее время сюда вкладывалось большое количество средств и усилий. Сегодня по указу президента будут рассмотрены и доструктурированы национальные проекты, в том числе нацпроект "Безопасные дороги". Несомненно, все планы по поводу расширения дорожной инфраструктуры Ленобласти мы сохраним", - подытожил глава Минтранса России.

Отметим, что пропускная способность реконструированной трассы составляет свыше 100 тысяч машин в сутки.Сегодня на объекте поставлены складывающиеся опоры освещения: конструкция позволяет выполнять обслуживающие работы практически без ограничения движения транспорта. Покрытие — щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь с усиленным каменным каркасом, которая максимально устойчива к образованию колеи и обладает высокой сопротивляемостью к износу шипованной резиной.

Напомним, движение по первому этапу нового участка Р-23 было открыто осенью 2017 года. Новая трасса прошла в обход Зайцево, Ижоры, Большого Верево, Малого Верево, Вайи, выйдя к существующему обходу Гатчины, что позволило ликвидировать «бутылочное горлышко» на границе субъектов Ленинградской области и Санкт-Петербурга в районе населённого пункта Дони. По заказу властей Ленобласти ведутся предпроектные работы по созданию «Орловского обхода» Гатчины с запада, что позволит разгрузить исторически узкий центр города.