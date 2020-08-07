«Ревизор, до свиданья»: Число проверок бизнеса упало вдвое

Роспотребнадзор, как и другие надзорные ведомства, стал реже проводить проверки малого и среднего бизнеса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Минэкономразвития проанализировали данные по контрольно-надзорной деятельности за первое полугодие этого года. За это время число проверок упало на 46% – с 612 тысяч год назад до 332 тысяч сейчас. Наибольшее количество рейдов (97%) с января по июнь пришлось на четыре ведомства: МЧС, Роспотребнадзор, Роструд и Ростехнадзор.

Сокращение проверок связано с распоряжением правительства, которое будет действовать до конца года. По сути, оно запретило «кошмарить» бизнес, которому и так было плохо во время карантина.

- Плановые проверки с середины апреля 2020 года проводятся только по объектам контроля, отнесенным к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, - говорится в сообщении Минэкономразвития. – В результате в первом полугодии 2020 года произошло резкое, почти вдвое, снижение количества проводимых проверок. В большинстве отраслей экономики это не привело к резкому росту случаев причинения вреда жизни, здоровью и иным охраняемым ценностям.

Как считают в ведомстве, это подтверждает правильность реформы контрольно-надзорной деятельности. Целью проверяющих должна стать профилактика, а контроль нужно проводить «бесконтактным» методом.

Напомним, как подсчитали недавно в Центре стратегических разработок, проверки тормозят экономическое развитие России. Если настроить систему и сделать ее более эффективной, это может прибавить 1,5 - 2,5% прироста ВВП в год. То есть увеличить наш экономический рост вдвое.

Как снизилось число проверок за год

СПРАВКА «КП»

В России 46 контрольно-надзорных ведомств. Они проводят 220 видов проверок. Эту сферу в правительстве решили модернизировать еще в начале прошлого года. Сначала решили отрубить все устаревшие нормы и требования, а потом перейти к системе «умного регулирования». В общих чертах она состоит из трех составляющих:

1. «Один за множество». При введении новой нормы из требований к бизнесу должна исключаться даже не одна, а сразу две или даже три устаревшие нормы. Такую практику использовали в Великобритании.

2. Единый день для вступления новых норм. Такая политика используется в Евросоюзе. Предприниматели знают, что все новые нормы публикуются, например, 1 января и или 1 июля. Тогда бизнесу нет смысла держать штат юристов, чтобы отслеживать изменения законодательства в ежесуточном режиме.

3. Три месяца на подготовку. Должен быть минимальный период со дня принятия акта до его вступления в силу. Хотя бы три месяца, а лучше больше – полгода или год. В этом случае у компаний есть возможность подготовиться.