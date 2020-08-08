Кто выбрасывает иконы в Москву-реку

Корреспондент «КП» побывал на борту уникального судна, которое чистит главную артерию столицы от мусора и достает редкие вещицы
Фото: Андрей АБРАМОВ
Возможно, вы иногда их видели - небольшие кораблки, рассекающие по Москва-реке в поисках мусора. Коммунальный флот чистит реку каждый день, пока есть навигация. Сегодня в смену на судно-мусоросборщик, отплывающего от базы «Мосводостока», заступил корреспондент «Комсомольской правды».
Судно МС-1 на пристани «Мосводостока».
Фото: Андрей АБРАМОВ
ЦЕННЫЙ МУСОР
Боевым судам ВМФ дают грозные имена: «Бойкий», «Молния», «Варяг». А наш корабль ходит под бесславной аббревиатурой МС-1 - мусоросборщик. В рубке - усатый капитан. Юрий Волков. Когда-то он выучился в техникуме на судового механика. Пошел работать на прогулочный трамвайчик. Вспоминает юность и фактурные морщинки на лбу разглаживаются:
- Время было золотое! Молодой, стройный, в форме. Вокруг девчонки-туристки, заглядываются на тебя. Потом в армию забрали… Я переживал: такую работу потерял! Служил во внутренних войсках. У них в распоряжении был катер - так меня сразу туда.
Капитан Юрий Николаевич.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Из армии вернулся в 1979 году и пошел в коммунальный флот. Сначала матросом, потом помощником капитана и наконец дорос до капитана. Тогда он ходил на шаланде, которая занимается дноуглублением. А ровно 20 лет назад поднялся на борт МС-1.
Корреспондент «КП» в интерьере рубки.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Интерьер корабля без преувеличения можно назвать эклектичным: на диване в рубке плед со львом, лежат ковры, расставлены детские игрушки, искусственное дерево. Из угла взирает Казанская Божья Матерь. Лики Богородицы и других святых можно встретить по всему кораблю.
Детали интерьера вызывают много вопросов, но ответ на все один: «Достали из реки!».
Фото: Андрей АБРАМОВ
- Все игрушки, как и иконы мы из Москва-реки выловили. Не будешь же их выбрасывать! Вот и берем на борт. Я слышал поверье, что если кто-то хочет избавиться от иконы, то нужно ее на воду пустить, - рассказывает капитан.
Стопка банковских карт, выловленных мусоросборщиком. Вернуть готовы по первому требованию.
Фото: Андрей АБРАМОВ
У штурвала лежит стопка банковских карт. Это все тоже добыча мусоросборщика. Экипаж говорит, что никто из владельцев утопленных кредиток никогда не обращался за карточкой.
- Лет десять назад матрос выловил из воды 5000 рублей! - говорит Юрий. - А вот драгоценностей ни разу не находили. А еще однажды нашли паспорт иностранца. Так он к нам с милицией приехал, нас всех опрашивали, будто это мы похитили.
Гигантский мусорный контейнер на пристани, куда суда выгружают «добычу».
Фото: Андрей АБРАМОВ
МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ ЗА КОРАБЛЬ
Судно прижимается к набережной - вдоль склона больше всего мусора. Его приносит течение. Грязную лепту вносят отдыхающие: среди водорослей и палок обязательно плавают пластиковые бутылки. МС-1 слишком близко подошел к берегу и сел на мель. Вдоль склонов Москвы-реки не глубже 30 см, тогда как корпус судна уходит под воду почти на один метр.
Наш корабль сел на мель. Капитан запрашивает поддержку у речного трамвайчика, который мчится навстречу.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Навстречу мчит речной трамвайчик. Юрий Николаевич по рации приветствует капитана «Москва-1». Просит подсобить. Я думал, нас на буксир возьмут. А вот и нет! Судно, которое до этого шло на тихом ходе, со свистом набирает скорость и проносится в 30 метрах от нас. Идет мощная волна, она раскачивает МС-1 и позволяет сойти с мели.
Это ковш, который опускается в воду и собирает крупный мусор. Затем он поднимается и пересыпает все в контейнер.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Чистить реку начинают в конце марта, когда сходит лед. Конец сезона - поздней осенью. Зимой экипаж занимается ремонтом судов. Некоторые уходят на снеготаялки. (Это большие установки, в которые зимой укладывают убранный с улиц города снег и растапливают, - Авт.).
МС-1 и еще два таких же судна спустили на воду в 1998 году на Московском судостроительном заводе. (До этого реку тоже убирали, - говорит Волков, - но не так тщательно). Каждый получил номер 1, 2 и 3. Первый и тройка сегодня у «Мосводостока», а второй у «Канала имени Москвы» на Севере.
На пристани есть и более мобильные катера-нефтесборщики.
Фото: Андрей АБРАМОВ
- Разговоры ходили, что почти миллион долларов за каждый заплатили. А почему нет? - рассуждает капитан.
Еще на пристани есть несколько катеров - они более мобильны и могут собирать нефтепродукты.
Матросы скидывают в ковш сачками мусор, который норовит уйти.
Фото: Андрей АБРАМОВ
НЕ УЙДЕТ НИ ОДНА БУТЫЛКА
Каждые пять лет корабль отправляют на судоремонт. Их вытаскивают на берег, осматривают корпус, винты. Меняют детали, закрывают свищи.
Над судном реет флаг.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Идем на малой скорости, беседуем. Время от времени капитан хватается за бинокль, высматривает мусор на водной глади. Экипаж - чистюли: охотятся за каждой бутылкой. Впереди корабля есть гигантский ковш, который зачерпывает хлам. Рядом встают матросы с сачками: длинная палка на конце которой защитные решетки вентилятора. Ткань быстро рвется, а эта конструкция надежная.
Есть каюта, в которой можно пообедать. Обратите внимание, что и здесь на стенах иконы — все выловлены.
Фото: Андрей АБРАМОВ
- Не хотелось мусоросборщик сменить на что-нибудь?
- На лайнер? - усмехается капитан. - Да старый уже я…
Так выглядит рубка снаружи.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Реку убирают каждый день - водные мусоросборщики работают, как дворники во дворах. Рабочая смена длится 12 часов, график два дня через два. МС-1 убирает участок от Крымского моста (парк Горького) до Бесединского моста (Капотня). Там, в Капотне, и прощаемся. Кораблик делает разворот и в обратный путь. Город большой. Людей много. Пластик, бумага и другая всякая всячина снова летят в воду. Так что работы невпроворот.
Манипулятор нужен, чтобы утрамбовать собранный мусор на корабле и затем перенести его в контейнер на берегу.
Фото: Андрей АБРАМОВ