Ченнел считает, что его роль заключается в том, чтобы доставлять людям удовольствие и веселье Фото: Shutterstock

Жители новозеландского городка Крайстчерч не удивляются, когда встречают на улице мужчину в мантии и остроконечной шляпе. Они знают, что в их городе не только живет, но и работает волшебник.

Британец Ян Брэкенбери Ченнел переехал в Новую Зеландию почти полвека назад и поселился в Крайстчерче. На городской площади в костюме волшебника он проповедовал свои жизненные теории, поначалу заработав репутацию безобидного городского сумасшедшего. Со временем все поняли, что Ченнел – умный человек и интересный собеседник, профессиональный психолог и социолог.

Туристы, приезжающие в Крайстчерч, даже сочли его одной из главной городских достопримечательностей и внесли волшебника в соответствующий список на всех туристических порталах. Многие даже стали специально приезжать в Крайстчерч из других стран мира только для того, чтобы побеседовать с Ченнелом.

В мэрии новозеландского города работает настоящий волшебник Фото: Shutterstock

Сам Ченнел считает, что его роль заключается в том, чтобы доставлять людям удовольствие и веселье. «С каждым днем мир становится все серьезнее, так что веселье – это самое мощное чувство, которое можно сегодня испытать», - говорит он.

Оценив заслуги Ченнела в деле продвижения Крайстчерча в качестве места, которое стоит посетить, городской совет учредил для волшебника официальную должность и с 1998 года выплачивает ему ежегодно порядка $10400. На жизнь этого явно не хватает, но у Ченнела есть молодая подруга, на зарплату которой они и живут.

Мэрия не сразу приняла Ченнела на работу. Все решил мистический случай: в округе началась засуха. И организаторы местной сельскохозяйственной ярмарки то ли в шутку, то ли всерьез попросили волшебника наколдовать дождь. Перед изумленной публикой Ченнел с барабаном в руках исполнил то, что он сам объявил как танец дождя. Как только танец закончился, с неба полил ливень. Потрясенные фермеры напоили волшебника бесплатным виски.

Эта история дошла до тогдашнего премьер-министра страны Майка Мура, который прислал Ченнелу письмо с предложением «срочно рассмотреть возможность стать волшебником Новой Зеландии и Антарктиды, поскольку, несомненно, что заклинания, благословления, проклятия и другие сверхъестественные штуки находятся вне компетенции обычных премьер-министров».

В этом году Ченнелу исполнилось 87 лет. Возраст даже для волшебника весьма почтенный, и, как сообщает CNN, у волшебника появился ученик.