Сашу бросил папа и пытался убить младший брат

Сегодня Саше Казакову 11 лет. И он не многим отличается от того себя из роддома

Мама неожиданно вошла в комнату и увидела, что младший сын убивает старшего. Маленький, но сильный, он бил и душил подушкой беззащитного Сашку. А тот только судорожно дергался и плакал...

- Когда стало ясно, что Сашеньку не вылечить, мы с мужем взяли ребенка из детдома. Я думала, что семья будет крепче, если у больного ребенка будет здоровый брат. Но не вышло. Первым ушел наш папа, оставив и обоих сыновей и меня разбираться с проблемами самостоятельно. Вторым ушел младший сын. После инцидента с подушкой мне пришлось отказаться от опеки. Так мы остались одни...

Это грустная история. Беременность у мамы протекала вроде бы нормально, но роды были очень тяжелыми. Врачи поставили диагноз - поражение головного мозга, ДЦП. И следующий год мама провела в аду: малыш почти не ел, не спал, много плакал и успокаивался только тогда, когда его легонько покачивали на ручках.

Сегодня Саше Казакову 11 лет. И он не многим отличается от того себя из роддома. Мальчик может только лежать. Мама кормит его перетертой пищей или детскими пюре из баночек.

Таких детей называют паллиативными. Чтобы жить и не страдать, им нужно все специальное и очень дорогое — коляски, подставки для купания, приспособления для гигиены, кормления. Ничего из этого у Саши, к сожалению, нет. Зато есть мама. Она переворачивает его по несколько раз за ночь, чтобы не образовались пролежни, устраивает в подушках, кормит с ложечки, обнимает и качает на ручках, потому что так Саша успокаивается. Днем не лучше. Каждое купание — с риском для здоровья обоих. Каждый выход на улицу — праздник и событие, к которому готовятся неделями.

Увы, в Сашиной истории не может восторжествовать жизнь. Вопрос в том, восторжествует ли любовь и сострадание как к самому ребенку, так и к его измученной тоненькой маме. Чтобы хоть немного скрасить их жизнь, Саше необходима коляска. На улице он не был уже год — с момента, как старая коляска стала мала. А новая, которую ему могут выдать в соцзащите, подходит только для детей, которые способны сидеть. Специализированная, как раз для него, дорогущая – 270 тысяч 850 рублей. Но только так и он, и его мама смогут хотя бы изредка покидать свою ненавистную клетку из четырех стен. Смогут гулять в парке, смотреть на солнце... Мрак, на который их обрекла судьба, не будет таким беспросветным. Пожалуйста, помогите им!

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