«Самая зависимая профессия в мире»

10 августа 1929 года родился выдающийся актер отечественного театра и кино Олег Стриженов. Фото: Кассин Евгений/ТАСС

Хорошо помню впечатление, которое он тогда обрушил на нас - в только вышедшем «Оводе». Ни на кого не похожий. Только что, всего два года прошло, как умер Сталин, но что-то непонятное вокруг произошло, и жизнь сделалась совершенно другая, когда стали говорить, не оглядываясь.

И тут - «Овод»! Благородный и неустрашимый! Такого человека мы раньше в кино не видели.

И кто он такой, Олег Стриженов? Откуда взялся? Из Благовещенска. Отец его, человек военный, прошедший Гражданскую с орденами, получил приказ от командира - сводить командирскую жену в театр, поскольку он в тот день не мог. Как-то само собой сложилось, что Александр Николаевич и молодая жена командира после той встречи полюбили друг друга, а командир, оказавшись человеком благородным, клинком рубить не стал. Так на свет божий и явился Олег.

В 1953-м по распределению после театральной Щуки отправился в таллинский Русский драматический театр, где сразу получил главную роль в спектакле «Без вины виноватые» и где буквально ошеломил публику своим талантом.

Не сразу и не вдруг Олег попал в кино. В первой же массовке режиссер, приложившись к камере, воскликнул: «Это кто такой белобрысый сидит в камере? Уберите его - он мне кадр портит!»

А в «Овод» попал по воле случайного события: его дважды независимо друг от друга выискали в таллинском театре два ассистента режиссера «Овода». И тут уж ему деваться некуда было.

Сыграл Стриженов неповторимо! И в любовь его Артура - мучительную, но и прекрасную - к Джемме поверили, не сомневаясь, что, не любя по жизни, так не сыграть.

Не ошиблись: любовь возникла и за экраном. И вскоре после фильма Олег и Марианна Бебутова, исполнительница роли Джеммы, поженились.

Потом еще более ошеломляющий успех - в дебютном фильме Григория Чухрая «Сорок первый».

Иван Пырьев, тогдашний директор «Мосфильма», настаивал, чтобы на главную роль взяли Юрия Яковлева, но Чухрай в романтическом поручике видел лишь Стриженова.

И пошло…

Не было, наверное, в те годы в советском кино актера, снимавшегося больше. И всегда так ярко и свежо.

А в жизни он был нелегок, даже крут. Некоторые режиссеры считали его капризным, вздорным и выпивающим крепковато. И одно время даже запрещали по «Мосфильму» вообще снимать его: Стриженов сорвал несколько съемок. Говорили: раз поддает, значит, чего же другого ждать от него… А он и правда позволял себе.

Страшно переживал, когда общался с плохими режиссерами, и совершенно не переносил халтуры, мог повернуться и уйти - для всех внезапно… Сказал о себе как-то: «Для меня настоящий режиссер - это педагог, учитель, философ. Он должен быть выше меня на сто голов. Но таких же нет!»

Еще признался: «Я всю жизнь мечтал о свободе! А выбрал самую зависимую профессию в мире… Зависимую от всего, даже от собственного настроения».

И оборвал с кино решительно и навсегда. Стал жить тихо, уединенно. Счастье, раз он смог позволить себе жить так, как хочет.