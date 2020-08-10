Находка для Гордона, наперсник Горбачева и Ельцина, "Волчица ты, тебя я уважаю", политотдел 18-й армии, доходы открытого правительства и дальневосточный черт-самозванец

Ведущий Дмитрий Ильич сам, вероятно, не рассчитывал на такое количество секретов из жизни высших сфер, которое открыл ему Александр Григорьевич. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС

В беседе со знатным украинским телеведущим президент Белоруссии А. Г. Лукашенко наглядно подтвердил старую истину "Говорун – находка для Гордона". Ведущий Дмитрий Ильич сам, вероятно, не рассчитывал на такое количество секретов из жизни высших сфер, которое открыл ему Александр Григорьевич.

Начиная с дел давних. Выяснилось, что когда в 1990 г. президент СССР М. С. Горбачев после долгих колебаний и сомнений отказался исполнять программу Г. А. Явлинского "500 дней", после чего они с Б. Н. Ельциным окончательно пошли кто в лес, кто по дрова, решение об отказе было принято по настоянию А. Г. Лукашенко. Еще не президент РБ (тогда и должности такой не было), а всего лишь депутат ВС Белоруссии от Шкловского р-на Лукашенко, однако, имел большое влияние на генсека, который обращался к нему в минуту жизни трудную, как к наперснику, могущему подсказать верное решение.

"Михаил Сергеевич, -- сказал наперсник, -- у нас огромная страна. Неужели вы думаете, что спустя столько времени, когда мы укореняли, укрепляли основы, вот это и это, – мы за 500 дней можем перевернуть эту страну? Мы превратим ее в хаос и опрокинем. Вот смысл был моего выступления. Он ее сразу же: "Если снизу не воспринимают, эта программа не годится". В общем, ее отклонили".

Затем М. С. Горбачев отрекся от власти, а 31 декабря 1999 г. отрекся и Б. Н. Ельцин, у которого А. Г. Лукашенко также стал наперсником. В этой новой должности он сразу приметил, что Б. Н. Ельцин весьма недоволен своим преемником, закрывшим военную базу на Кубе.

"Я приехал навестить Ельцина. И он в Барвихе бегает по коридору… Это первый был случай, когда я заметил, что он начал просто беситься. Я говорю: "Борис Николаевич, пойдем лучше вина по рюмке выпьем – "Ну ладно". Выпив в плепорции (плепорция - норма, ред.) Б. Н. Ельцин перестал бесноваться – так А. Г. Лукашенко внес мир в кремлевские коридоры.

При таких доверительных отношениях с президентом СССР и первым президентом России естественно, что и отношения с В. В. Путиным носят самый сердечный характер. "Чего только у нас не было, но мы очень хорошие друзья, несмотря на эти перипетии. Я ему могу сказать все, что угодно, и он мне тоже может сказать, можем матюкнуться там друг на друга".

Вероятно, когда стенограммы союзных бесед опубликуют, они будут носить вид "Е... тебя, Владимир Владимирович! – Да пошел ты к бую, Александр Григорьевич!". Но в финале неизменно побеждала дружба.

Столь же интимный характер носило употребление водки с Н. А. Назарбаевым – и даже отношения белорусского президента с лидерами дальнего зарубежья отличались чрезвычайной простотой. Фрау канцлерин А. Меркель была удостоена отзыва "Ну, это волчица, настолько цепкая, настолько въедливая, трудолюбивая". То есть "Волчица ты, тебя я уважаю". Тем более, что ни к какому Птибурдукову она от Лукашенко не уходит.

С одной стороны, еще в 1836 г. на Александринском театре было представлено такое интервью:

"ЛУКАШЕНКО: О! я шутить не люблю. Я им всем задал острастку. Я везде, везде. Во дворец всякий день езжу. Меня завтра же произведут сейчас в фельдмарш... (Поскальзывается и чуть-чуть не шлепается на пол, но с почтением поддерживается съемочной группой)

ГОРДОН: (трясясь всем телом, силится выговорить). А ва-ва-ва... ва...

ЛИДЕР (решительным голосом). Что такое?

ГОРДОН: А ва-ва-ва... ва...

ЛУКАШЕНКО: (таким же голосом). Не разберу ничего, всё вздор".

С другой стороны, когда в 1978 г. были опубликованы воспоминания Л. И. Брежнева "Малая земля", то, несмотря на то что автор (то ли Леонид Ильич, то ли негр литературный – не имеет значения) был весьма скромен, склонные к низкопоклонству идеологические работники столь злоупотребили темой, что во всеобщее употребление вошел анекдот: "Товарищ Сталин, разрешите начинать операцию "Багратион"! – Подождите, маршал Жуков, мне сперва нужно позвонить в политотдел 18-й армии полковнику Брежневу". Простодушный А. Г. Лукашенко явно принял анекдот за чистую монету.

Впрочем, и российский лидер разлюбил шутить и всем задал острастку. В 2011 г. Д. А. Медведев, готовясь перейти в премьеры, приблизил к себе будущего министра открытого правительства М. А. Абызова. Что такое открытое правительство и с чем его едят, как было тайной, так и осталось. Абызовское ведомство было самым закрытым, что и понятно, крупные негоции, которыми занимался глава ведомства, требовали интимности. Тем более, что по мнению иных, он не сам от себя воровал, но исполнял роль кошелька высокоставленных лиц. Но, ах! ничто не вечно, с переформированием кабинета открытое правительство куда-то исчезло, а за ним исчез в "Лефортове" и сам Абызов. С тех пор дела его идут все печальнее – в качестве последнего удара судьбы Генпрокуратура потребовала изъять в пользу государства имение М. А. Абызова на сумму 32 млрд. руб., полагаю, что столько он наафонил в качестве главы открытого правительства. Полицейский полковник В. Д. Захарченко хранивший в своих подвалах верных валюту и драгоценности на сумму 8,5 млрд. руб., на этом фоне смотрится щенком. Вероятно, именно поэтому за Абызова поручились А. Б. Чубайс и А. С. Волошин, а за Захарченко никто не поручился.

И уж совсем невинной (в финансовом отношении) выглядит имевшая место во Владивостоке сделка с нечистой силой. Шестнадцатилетняя девица задумала продать душу дьяволу, для чего воспользовалась услугами посредника, который запросил 6 т. р.: 1 т. р. – за работу и 5 т. р. – "на материал для обряда", который он обещал провести по доверенности, без присутствия девицы. Затем он указал, что людям, перешедшим на сторону дьявола, нельзя носить золотые украшения. Девице предписывалось сдать их в ломбард, а деньги перевести чародею. А также – для пущей безопасности – отдать ему телефон и ноутбук. Общие издержки составили 93 т. р.

Будь девица не столь более грамотной, она могла бы заметить явную несообразность предложения о посредничестве, ибо дьявол в таковом не нуждается. См. оперу "Фауст":

"Ко мне злой дух, ко мне!

(раздается хлопок, из люка в сцене является Мефистофель)

Чему ж ты дивишься?

Смело смотри и приглядишься!

Со шпагой я, на шляпе перо,

Кошелек полон злата,

Как видишь, одет я богато!".

Требовать же 6 т. р. (порядка 80 евро) с продавца своей души тем более странно – это обладателю души нечистый сулит всяческие блага, а отнюдь не наоборот. Ясно, что здесь не черт, а самозванец. Но таков теперь уровень школьного образования.