Старт РПЛ: вместо Кокорина дебютировал его сын, а Соболев посвятил гол умершей маме

«Спартак» снова вправе говорить о судейском заговоре. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

«Спартак» снова вправе говорить о судейском заговоре. В матче против «Сочи» - клуба, близкого к «Зениту», арбитр из Санкт-Петербурга назначил в ворота москвичей два очень спорных пенальти. И вместо победы в стартовой игре нового чемпионата получилась ничья, о которой будут говорить очень долго – 2:2.

Дебют Кокорина-младшего

Матч «Спартак» - «Сочи» должен был войти в историю как дебютный для Александра Кокорина в красно-белой футболке. Но самого главного ньюсмейкера трансферного рынка в заявке на матч не оказалось. Как и еще одного новичка «Спартака» Урунова. Тут же созрела теория, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско демонстративно протестует против политики своего клуба. Но все оказалось проще: Урунов набирает форму, а Кокорин получил неопасную травму на тренировке. Хотя, конечно, если человеку платить 3 млн евро в год, за который его команда проводит 30-35 матчей, то каждая его пропущенная игра оборачивается миллионами рублей убытка.

На стадионе Кокорин, кстати, объявился на VIP-трибуне. Причем не один, а вместе с женой Дарьей Валитовой и сыном Майклом. И кажется, это был дебют Кокорина-младшего: парню три года, на людях его еще, кажется, не показывали, а сам Александр всегда избегал разговор о своей семье. И даже когда у него в 2017 году родился сын, долгое время это скрывали от публики – только в ходе судебных заседаний все подтвердилось официально.

Соболев посвятил гол умершей маме

Такого мощного начала у «Спартака» не было очень давно. К 10-й минуте счет был уже 2:0 в пользу команды Тедеско. И первый гол заслуживает того, чтобы про него рассказать отдельно. Его забил Александр Соболев. А после того, как ударом головой положил мяч в угол ворот, не смог сдержать слез. Свой гол форвард посвятил маме. Она недавно трагически скончалась от внезапного сердечного приступа.

Через пару минут «Спартак» вел уже со счетом 2:0 – разящую атак по центру поля четко реализовал Джордан Ларсон. И на какое-то время показалось, что со «Спартаком» за две недели короткого перерыва случилось нечто волшебное – так мощно он смотрелся первые четверть часа. Но для того, чтобы приземлить любу команду, существуют арбитры. Судья Василий Казарцев из Санкт-Петербурга снова нашел очень неочевидный повод для пенальти в спартаковские ворота, VAR странным образом не подправил его, и весь стадион снова вспомнил об антиспартаковском заговоре судей – 2:1.

«Спартак» оправился от очередного удара судьбы с 11-метровой отметки только к концу первого тайма, когда сумел организовать несколько опасных атак. Но после перерыва прижался к своим воротам, и снова стал похож на ту самую команду, которая в прошедшем сезоне заняла 7-е место.

Но временами «Спартак» очень здорово выбегал в контратаки, и вполне мог не доводить дело нервной концовки, будь поточнее его форварды в некоторых моментах. А так пришлось болельщикам пришлось пережить несколько неприятных моментов.

А потом произошло необъяснимое. Очередная атака «Сочи» завершилась опаснейшим ударом в угол – вратарь Максименко вытащил очень сложный мяч. Но тут же судья остановил игру, и после паузы назначил пенальти – за что? Кажется, это не поняли даже сами игроки «Сочи» - 2:2.

Снова судейский скандал. Снова вместо игры - разговоры о заговоре. Кажется, в российском футболе есть свои вечные ценности.