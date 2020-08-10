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Наука

На Марсе и на Венере происходит нечто странное

Астрономы не находят убедительных объяснений тому, что видят на соседних планетах
Владимир ЛаговскийВладимир ЛаговскийВладимирЛаговский
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Дымный шлейф над Марсом появляется уже второй раз.

Дымный шлейф над Марсом появляется уже второй раз.

Марс испустил дух

Над 20-километровым марсианским вулканом Arsia Mons повис густой шлейф. Он вытянулся примерно на 1800 километров под небольшим углом к экватору.

Объект появился еще в середине июля нынешнего - 2020 – года. И висит до сих пор.

На снимках, которые передала космическая станция Mars Express, видно: шлейф берет свое начало то ли прямо из жерла вулкана, то ли где-то рядом. Извержение? Специалисты Европейского космического агентства (ESA), заметившие феномен, так не считают. Ведь Arsia Mons давно потух. Как и все остальные вулканы Красной планеты.

На фото, сделанных в разное время, видно, что шлейф меняет форму.

На фото, сделанных в разное время, видно, что шлейф меняет форму.

Объект не может быть и «пыльным марсианским дьяволом» (martian dust devil) – планетологи называют так внеземных родственников земных торнадо. Эти «дьявольские» вихри, на удивление, часто проносятся по Марсу. Как возникают в очень разряженной атмосфере Красной планеты и откуда берутся, тоже толком не ясно.

«Дьяволы» - несравненно меньше появившегося шлейфа, хотя и не менее загадочны. «Мелких бесов» часто фотографируют роботы, находящиеся на поверхности Марса. Крупный - исполинский, по «дьявольским» меркам, попался в объектив лишь однажды. В феврале 2012 года его сфотографировал с орбиты зонд НАСА Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Змеевидный столб марсианского торнадо толщиной более 30 метров взметнулся тогда на 780 метров. И быстро рассосался. Не то, что нынешний феномен – долгий и протяженный.

Мелкий "пыльный дьявол": фото с поверхности Марса.

Мелкий "пыльный дьявол": фото с поверхности Марса.

Перед тем, как сгинуть, «дьявол» носился со скоростью 100 километров в час. Шлейф над Arsia Mons висит, как приклеенный, оставаясь весьма устойчивым атмосферным образованием. Он лишь меняет форму.

Гигантский "дьявол": фото с орбиты Марса.

Гигантский "дьявол": фото с орбиты Марса.

Ученые полагают: образование лишь выглядит облачным. Внутри него скорее всего не пар, а частички льда и пыли. Согласно наиболее правдоподобной, но пока не доказанной гипотезы, их подняло с поверхности - «подсосало» и выбросило вверх - некое восходящее атмосферное течение, берущее начало у гигантского вулканического конуса, диаметр которого у подножья достигает 250 километров.

Кстати, Марс столь заметно «испускает дух» уже не в первый раз. Точно такой же густой шлейф появился на том же самом месте появилось 13 сентября 2018 года. С тех пор специалисты ЕSA и следят за феноменом, предвкушая его появление и силясь разгадать природу процесса – то есть, понять, почему «духовитым» становится лишь Arsia Mons. А расположенные рядом Pavonis Mons, Ascraeus Mons и Olympus Mons ничего не испускают.

Шлейф поднимается почему-то только над одним потухшим вулканом.

Шлейф поднимается почему-то только над одним потухшим вулканом.

Пока достоверно известно, что объект пульсирует: ночами укорачивается, по утру начинает расти, максимально вытягиваясь днем.

В максимальной фазе «марсианский дух» видно аж с Земли — в телескопы, разумеется.

В аду Венеры появилась стена

По Венере то и дело прокатывается гигантский атмосферный вал - эдакая плотная стена из раскаленных газов высотой в несколько десятков километров и протяженностью в 7500 километров.

Стену заметили ученые Японского аэрокосмического агентства (JAXA, Institute of Space and Astronautical Science) и их коллеги из США (Department of Earth, Planetary, and Space Sciences, University of California) и Канады (Department of Earth and Planetary Sciences, McGill University), изучив снимки, которые присылала на Землю их межпланетная станция "Акацуки" (JAXA's space mission Akatsuki) с 2016 по 2018 год.

Стена в атмосфере Венеры.

Стена в атмосфере Венеры.

Из полученных снимков следует: вал движется с востока на запад со скоростью в 328 километров в час. Обгоняет стремительную атмосферу Венеры, которая вращается в 60 раз быстрее самой планеты. Атмосфера делает один оборот примерно за 6 дней, вал – за 5.

- Невероятное явление! – заверяет руководитель исследовательского коллектива Хавьер Перальта (Javier Peralta). - Аналогов ему нет ни на одной другой планете.

Ученые удивляются: движущийся атмосферный вал – образование динамическое и нестойкое по своей сути – оказалось на редкость стабильным. Движется и движется. Как минимум, уже почти 40 лет. Ученые отыскали «стену» на инфракрасных снимках, сделанных еще в 1983 году с помощью наземных телескопов. Нашлась она и на фото, присланных другими исследовательскими аппаратами, побывавшими у Венеры.

Наблюдения, о которых коротко рассказал портал ScienceAlert, Перальта и его коллеги подробно описали в журнале Geophysical Research Letters. И честно признались, что объяснить феномен пока не могут. Лишь предполагают, что провоцирует его некое хитрое взаимодействие горячей и плотной атмосферы планеты с ее поверхностью.

Венерианская стена на снимках, сделанных в разное время. Видна на всех.

Венерианская стена на снимках, сделанных в разное время. Видна на всех.

Кстати, давление у поверхности Венеры в 100 раз выше земного, температура – чуть меньше 500 градусов Цельсия. Одно слово – ад. По нему о прокатывается гигантский вал.

клуб любознательных