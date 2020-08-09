По телевизору говорят о замечательных выборах, а за кадром — что начались столкновения

Люди в центр Минска подтягиваются, там много ОМОНа, стоят автозаки. Некоторые журналисты говорят, что пошли уже какие-то столкновения.

- Идут сообщения, что начались задержания в Витебске, в Минске. Что известно на этот момент?

- Известно не очень много, потому что все каналы связи отключены. Не работает ни фейсбук, ни мессенджеры, ни Telegram, ни вайбер, проблемы с почтой, сайты просто не грузятся. Только телефонная связь, которая тоже работает не стабильно. Но вот по последней информации да, люди начинают собираться, сигналят машины. Люди в центр Минска подтягиваются, там много ОМОНа, стоят автозаки. Некоторые журналисты говорят, что пошли уже какие-то столкновения.

- Официальные СМИ как-то это комментируют?

- Нет, не особо. Все телевидение государственное, поэтому рассказывают о том, как замечательно прошли выборы, о высокой явке, она, на самом деле, очень высокая. Озвучивают результаты официальных экзитполов, там тоже все очень хорошо, Лукашенко набрал порядка 80%. Его соперница Тихановская 6,8%.

- А других кандидатов в СМИ в Белоруссии нет?

- Нет.

Центр города заблокирован уже, начали расставлять заграждения, появилось много техники милицейской. Сейчас вокруг администрации все оцеплено.

- Что значит столкновения? Блокируют ли улицы?

- Центр города заблокирован уже, начали расставлять заграждения, появилось много техники милицейской. Сейчас вокруг администрации все оцеплено.

А столкновения, как передают, - хотя нет картинки, только со слов можно что-то предположить, - якобы где-то люди пошли цепью на ОМОН...

- Андрей, а звучали призывы власти не выходить на улицы, не усугублять ситуацию?

- Да, конечно. Призывы звучали отовсюду, постоянно, очень много, и разными чиновниками это озвучивалось, и звездами шоу-бизнеса - просили людей не выходить, не поддаваться на провокации.