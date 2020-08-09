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Политика

По телевизору говорят о замечательных выборах, а за кадром — что начались столкновения

Журналист «КП» в Минске Андрей Левковский в эфире Радио «Комсомольская правда» - об обстановке в столице Белоруссии, где в день выборов отключили интернет
Иван ГрачевИван ГрачевИванГрачев
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Люди в центр Минска подтягиваются, там много ОМОНа, стоят автозаки. Некоторые журналисты говорят, что пошли уже какие-то столкновения.

Люди в центр Минска подтягиваются, там много ОМОНа, стоят автозаки. Некоторые журналисты говорят, что пошли уже какие-то столкновения.

- Идут сообщения, что начались задержания в Витебске, в Минске. Что известно на этот момент?

- Известно не очень много, потому что все каналы связи отключены. Не работает ни фейсбук, ни мессенджеры, ни Telegram, ни вайбер, проблемы с почтой, сайты просто не грузятся. Только телефонная связь, которая тоже работает не стабильно. Но вот по последней информации да, люди начинают собираться, сигналят машины. Люди в центр Минска подтягиваются, там много ОМОНа, стоят автозаки. Некоторые журналисты говорят, что пошли уже какие-то столкновения.

- Официальные СМИ как-то это комментируют?

- Нет, не особо. Все телевидение государственное, поэтому рассказывают о том, как замечательно прошли выборы, о высокой явке, она, на самом деле, очень высокая. Озвучивают результаты официальных экзитполов, там тоже все очень хорошо, Лукашенко набрал порядка 80%. Его соперница Тихановская 6,8%.

- А других кандидатов в СМИ в Белоруссии нет?

- Нет.

Центр города заблокирован уже, начали расставлять заграждения, появилось много техники милицейской. Сейчас вокруг администрации все оцеплено.

Центр города заблокирован уже, начали расставлять заграждения, появилось много техники милицейской. Сейчас вокруг администрации все оцеплено.

- Что значит столкновения? Блокируют ли улицы?

- Центр города заблокирован уже, начали расставлять заграждения, появилось много техники милицейской. Сейчас вокруг администрации все оцеплено.

А столкновения, как передают, - хотя нет картинки, только со слов можно что-то предположить, - якобы где-то люди пошли цепью на ОМОН...

- Андрей, а звучали призывы власти не выходить на улицы, не усугублять ситуацию?

- Да, конечно. Призывы звучали отовсюду, постоянно, очень много, и разными чиновниками это озвучивалось, и звездами шоу-бизнеса - просили людей не выходить, не поддаваться на провокации.

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