Баррикады в Минске смыли водометами

Попытка демонстрантов устроить майдан у стелы "Минск - город-герой" закончилась провалом. Фото: tut.by

Попытка демонстрантов устроить майдан у стелы "Минск - город-герой" закончилась провалом. Их смыли водой вместе с баррикадами.

- Митингующие соорудили баррикады из мусорных баков, но сотрудники правоохранительных органов применили водометы, - сообщает Спутник Беларусь.

По сообщениям белорусских СМИ, силовиками разрешили применять для разгона протестных акций специальную технику, светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

По сообщениям белорусских СМИ, силовиками разрешили применять для разгона протестных акций специальную технику, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Фото: tut.by

В резерве находятся сотрудники специальных подразделений, которые вооружены травматическим оружием, которое похоже на помповые ружья.

Очевидно, что силовики готовы к развитию событий.

Напомним, что в центр Минска сегодня вышли протестующие.

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