Огни протеста Белоруссии: митингующие, светошумовые гранаты и жесткие задержания

Задержания в Минске вечером 10 августа. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Внимание всего мира сейчас приковано к Белоруссии, где недовольства результатами выборов продолжается вторые сутки. И если днем на улицах городов было относительно спокойно, то к вечеру толпы протестующих снова вышли на улицы. По официальным каналам в Белоруссии ничего не рассказывают, но в телеграмм-каналах Tut.by, Sputnik, "Чай с малиновым вареньем" и других источников много информации, фото и видео происходящего.

МИНСК

Там, где вчера было неспокойно - у стелы на проспекте Победителей - сегодня с обеда дежурит спецназ и ОМОН. Силовики призывают всех расходиться. В соседнем ТЦ дежурят медики. Еще несколько бригад скорых стоят у Дворца Независимости. Но митингующие рассредоточились и в других частях города.

Машины перекрыли перекресток Пушкина и Притыцкого. Автомобили просто встали и сигналят. Люди кричат: "Уходи!", сообщает "Sputnik". Присоединяются даже троллейбусы. Большая автомобильная колонна движется по проспекту Дзержинского в сторону центра.

Против вышедших протестовать милиция действует жёстко. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Так же точечно на других улицах. Весь Минск гудит.

Стычки на Кальварийской улице. Здесь же бетономешалки и и автобусы, которые мешают вольно или невольно движению ОМОНа. Военный спецназ стреляет по людям резиновыми пулями. Ранена журналистка издания "Наша нива" Наталья Лубневская, она доставлена в больницу. Люди стали прятаться в ТЦ "Корона", но спецназ зашел и туда.

На Пушкинской собралась толпа. Протестующие выходят на проезжую часть, мешают движению. Сюда уже двигается машина спецтехники. Приехал автозак, пускают газ.

ГРОДНО

Возле филармонии собралась толпа людей. Стянуты силы ОМОНа. Пустили газ. Молодого парня очень сильно избили.

БРЕСТ

Все жестко. Против митингующих применяют светошумовые гранаты и резиновые пули. ОМОН притеснил людей в сторону Кобринского моста. Одновременно с этим много людей на проспекте Машерова (где и вчера). Тут ОМОН начал применять резиновые пули и слезоточивый газ. Людей отталкивают в сторону Бресткой крепости. Внезапно люди бросились на ОМОН с бутылками и петардами.

МОЗЫРЬ

ОМОН избивает людей. Не всегда разбираясь, кто это - митингующий или просто прохожий. Достается и самим правоохранителям.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

МОГИЛЕВ

Центр города полностью перекрыт. Везде ГАИ. Неподалеку дежурит ОМОН. Людей много, они просто гуляют. Все спокойно.

ГОМЕЛЬ

На центральные улицы вышло много людей. Скандируют: "Верим, можем, победим". Милиция ведет себя спокойно, обыскивает тех, кто с рюкзаками.

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