Второй день протестов в Белоруссии: протестующие бегают от ОМОНа, но с улиц не уходят

В Минске второй вечер проходят массовые шествия сторонников оппозиции. Фото: REUTERS

В эти минуты в Минске начинается самая противная стадия протеста – вторая. Когда противники Лукашенко неожиданно увеличились в своей численности на улицах, когда в ход пошли уже и светошумовые гранаты.

По сути, это игра в кошки-мышки, когда протестующие начинают искать безопасные углы, дворы, скверы, подъезды, все то, чтобы не попасться и не угодить в автозак. В этой игре у демонстрантов просыпается звериное чутье и звериная злость.

- Вали его, гада, - кричал прятавшийся на балконе одного из супермаркетов средних лет мужчина, наблюдая, как один из омоновцев неосторожно и в одиночестве влетел в толпу.

На омоновца сразу установили несколько лазерных указок, словно выцеливая. Омоновец опомнился и ретировался, чем вызвал бурю восхищенных аплодисментов. Но буквально через секунду появляются автозаки, и ликующую толпу ветром сдувает с балкона, и все массово бегут по дворам.

Задержание молодых людей в центре столице Беларуси. Фото: REUTERS

Несмотря на отсутствие какой-либо интернет-связи с внешним миром, здесь уже знают последние новости. То, что экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую задержали в ЦИКе, когда она подавала очередную жалобу (люди на улицах надеются, что задержали, потому что она хотели прийти к ним — возглавить протест). Потом в толпе прошел ободряющий слух, что со стороны Академии наук идет подкрепление. Еще пришла нехорошая новость, что на Кавалерийском проспекте была ранена журналистка... Но, несмотря на будоражащие известия, демонстранты по привычке и по жизненной необходимости в итоге разбежались по городу.

Теперь, если внимательно слушать, можно по взрывам шумовых гранат понять, где сейчас идет протест в Минске, и насколько он силен.

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