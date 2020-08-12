Русские стали героями самого длинного матча сезона в НХЛ

Этот матч стал вторым по продолжительности в НХЛ за последние годы Фото: REUTERS

Этот матч «Тампа-Бей» - «Коламбус» (3:2 ОТ) войдет в историю НХЛ. И не потому, что он открывал серию плей-офф постпандемичской эпохи на Востоке, а из-за того, что игра продолжалась почти шесть часов. Команды на арене в Торонто доигрались до пятого овертайма, когда Брейден Поинт с подачи Никиты Кучерова и Михаила Сергачева прервал этот безумный марафон.

А пока шел матч падали один за другим различные рекорды. Сначала «Коламбус» побил свой рекорд по продолжительности матча. Затем пало достижение по количеству сейвов экс-вратаря «Коламбуса» Сергея Бобровского. Сыграла свой самый длинный матч и «Тампа». А в это время закончилась игра Западной конференции в Эдмонтоне - «Даллас» - «Калгари» (0:1), которая начиналась на два часа позже. Вскоре выяснилось, что вратарь «Тампы» Андрей Василевский побил свой личный рекорд по сейвам, отбив за 150 минут чистого игрового времени 61 бросок. А его визави из «Коламбуса» Йонас Корписало и вовсе поставил рекорд Лиги, отразив 85 бросков! Всего же в матче был нанесен 151 бросок – что тоже рекорд.

Этот матч стал вторым по продолжительности в НХЛ за последние годы. Дольше (всего на две минуты) в обозримом прошлом продолжалась только игра «Питтсбург» - «Филадельфия» в 2000-м году (1:2) - 152 минуты и 1 секунду. А главным рекордам уже более 80 лет: в 1933-м году «Бостон» играл с «Торонто» 164 минуты и 46 секунд, а в 1936-м «Монреаль» с «Детройтом» 176 минут и 30 секунд.

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Матчи плей-офф Кубка Стэнли проходят (с 12 по 24 августа) в обычном формате, до четырех побед. Только вот играть из-за пандемии пришлось в двух нейтральных городах Канады – Торонто и Эдмонтоне. Финал Кубка Стэнли пройдет в Эдмонтоне с 23 сентября по 5 ноября.

Пары 1/4 финала плей-офф Восточной конференции. Торонто

"Коламбус" - "Тампа" – 0:1 (счет в серии)

"Филадельфия" - "Монреаль" – 0:0

"Вашингтон" - "Нью-Йорк Айлендерс"- 0:0

"Бостон" - "Каролина" – 0:0