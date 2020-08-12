Мостовой - прогноз на сюрпризы: «Когда-то они должны выиграть Лигу Чемпионов. Почему бы это не сделать в этом сезоне?»

Футболист Александр Мостовой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Александр «Царь» Мостовой уже традиционно предвосхищает игры очередного раунда Лиги Чемпионов. Предыдущий прогноз легендарного футболиста специально для «Комсомольской правды» на ответные матчи 1/8 финала оказался точен на сто процентов. Был угадан даже проход в следующую стадию турнира французского «Лиона», который был явным аутсайдером в противостоянии с «Ювентусом».

На очереди четвертьфиналы главного клубного турнира Европы, в котором, по мнению Александра Мостового, также есть место сюрпризам.

«Аталанта» - ПСЖ

«Аталанта» может воспользоваться прорехами ПСЖ. Итальянцы играли в чемпионате, а сейчас отдохнули перед Лигой Чемпионов. У Парижа игр в чемпионате не было. Зато были кубки, в которых выиграли, но сделали это очень тяжело. Заметно, что им не хватало лёгкости и сыгранности. Они который год закладывают огромный бюджет, а Лигу Чемпионов не берут, - вообще не знают, что такое деньги. ПСЖ остаётся фаворитом, но «Аталанта» может сыграть в ничью в основное время. Команда играющая, от неё можно ожидать всё, что угодно. Плюс, они тоже понимают, что ПСЖ не тот, который был до пандемии.

«РБ Лейпиг» - «Атлетико»

«Атлетико» более опытная команда. Сколько раз они приближались к заветной мечте и что-то им мешало, футбольный бог от них отворачивался. Сейчас у них неплохая сетка в случае прохода «РБ Лейпцига». Но Лейпциг как и «Аталанта» - команда, которая выстреливает в этом сезоне. Этот сезон особенный для всего мира. Ничего не нужно ожидать: играешь - играй, выигрываешь - молодец, проигрываешь - не осудят. Многого мы предвидеть не можем, но «Атлетико» выбил действующего чемпиона - «Ливерпуль». Это добавляет шансы команде из Испании.

«Барселона» - «Бавария»

Кто знает меня, я за «Барселону». Не хотел я такую пару увидеть на такой ранней стадии. Это даже не полуфинал. «Бавария» громит всё и вся. Это очень мощная команда, которая обыгрывает всех. Но у мира есть Лионель Месси. До сих пор я вспоминаю, как Месси раскрутил и накрутил оборону той же «Баварии». Когда отличный футболист Боатенг просто упал и не знал, что делать с ним. Ван Дейк, которого признают лучшим защитником, говорил, что это невозможно. Как против Месси играть, если тебя могут развернуть и убежать на метр? Я буду за «Барселону», но шансы настолько равные, и многие, знаю, будут ставить на «Баварию». 50 на 50.

«Манчестер Сити» - «Лион»

Явный фаворит «Сити», и по составу, и по игре. Им очень повезло, что «Ювентус» не прошёл. Они должны проходить «Лион», но всё уравнивает ситуация: кто-то плохо поспит, плохо поест, ноги не побегут, руки не поднимутся - и всё. «Лион» реализовал пенальти в ворота «Ювентуса» - всё, не догонишь. «Манчестер Сити» остался с Лигой Чемпионов. Плюс, трансферный бюджет приближается к страшным суммам. Когда-то они должны выиграть Лигу Чемпионов. Почему бы это не сделать в этом сезоне?