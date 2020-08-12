Подтверждая статус главной житницы России Краснодарский край, несмотря на все трудные погодные условия 2020 года, собрал более 9,4 миллиона тонн зерновых. Такие высокие показатели урожая стали возможны и благодаря слаженной экспертной команде, которые выезжали на поля и следили за ростом зерновых, и благодаря тому, что уровень специалистов и качество спецтехники растет. Так, только в этом году кубанские предприятия увеличили объем продаж сельхозтехники в 1,5 раза. Что говорит о том, что именно кубанские производители пользуются спросом у аграриев.

Пять лет назад об этом можно было только мечтать, - отметил губернатор Вениамин Кондратьев, который сегодня побывал с рабочей поездкой на одном из сельхозпредприятий Староминского района.

- Сегодня нам есть чем гордиться. Это уверенный шаг в завтрашний день. Отечественная сельхозтехника отличается качеством и безопасностью, и это ваше конкурентное преимущество. Принципиально важно, чтобы эта промпродукция вытеснила с рынка аналоги других производителей и даже иностранную технику, потому что наша лучше, дешевле, доступнее, – отметил Вениамин Кондратьев.

Отметим, что на данный момент в крае работает более 30 предприятий сельхозмашиностроения. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» предприятия края продолжают наращивать поставки техники за рубеж. В числе экспортеров и те, кто производит сельхозоборудование. Один из них – завод «Оптсельмаш». Заводу потребовалось всего 4 года, чтобы ворваться в список ведущих предприятий России по выпуску разбрасывателей минеральных удобрений. Сейчас он занимает большую часть рынка страны, вытеснив даже крупные иностранные предприятия. Рынок сбыта распространяется на Казахстан, Узбекистан, Украину. Недавно партию техники отправили в Сербию. Компания планирует занять до 80% рынка в стране.

В ходе визита глава региона обсудил с местными властями и перспективы развития перерабатывающей промышленности. Мельничный завод «Аверс» является второй по объему производства в стране зерноперерабатывающей компанией. 78% производимой муки – высшего и первого сорта. В планах у предприятия расширение линейки выпускаемой продукции. Тут Вениамин Кондратьев подчеркнул, что где как не в Краснодарском крае должен динамично развиваться агрокомплекс. И успехи тут большие.

– Все, кто были просто производителями, максимально стараются набрать добавочную стоимость. Вы прекрасно понимаете, что вам нужно отдавать муку, это другие затраты и совсем другая прибыль. Я максимально готов поддерживать тех, кто делает готовый продукт. От таких производств появляется больше рабочих мест и растут налоги в бюджет, – подчеркнул глава региона.