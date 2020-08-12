Выплата долга российских легкоатлетов стала возможна благодаря Минспорту

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Сегодня, 12 августа, Минспорт России направил Всероссийской федерации лёгкой атлетики средства на погашение штрафа, который выставил Международная федерация World Athletics ВФЛА, за антидопинговые нарушения.

И буквально через два часа на официальном сайте ВФЛА появилась информация, что федерация закрыла долг.

«Всероссийская федерация легкой атлетики выплатила Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) назначенный штраф в полном объеме. До 1 июля ВФЛА должна была выплатить штрафные санкции, наложенные на организацию решением совета World Athletics от 12 марта 2020 года, и судебные расходы, связанные с расследованием дела Лысенко»,- говорится на сайте ВФЛА.

По неофициальной информации, всего из казны было заплачено более 6,31 млн долларов. 5 их них составил сам штраф, остальное – те самые «судебные расходы». Далее федерация объясняет задержку с выплатами.

«ВФЛА не смогла изыскать необходимые средства и выплатить штраф в срок до 1 июля. В связи с этим федерации грозило полное исключение из World Athletics, российские легкоатлеты при этом лишились бы возможности выступления на международных соревнованиях.

Выплата задолженности стала возможной благодаря поддержке Министерства спорта Российской Федерации…», - говорится в сообщении.

Теперь ВФЛА должна до 31 августа направить в World Athletics свой план внедрения культуры нулевой терпимости к допингу. Его вместе с федерацией разрабатывают представители Олимпийского комитета России, Минспорта и РУСАДА. Дорожная карта по выходу из кризиса российской легкой атлетики, надеемся,будет согласована до конца сентября.

В случае принятия этого плана российские атлеты смогут выступать в статусе нейтральных атлетов. О возвращении всех прав ВФЛА, которая дисквалифицирована с 2015 года, речь пока не идет. Многое в этом вопросе буде зависеть от решения Спортивного арбитражного суда в Лозанне, который осенью рассмотрит иск РУСАДА к ВАДА. Напомним, Всемирное антидопинговое агенство призвало дисквалифицировать вообще всех российских спортсменов на четыре года, запретив им участвовать в крупных международных соревнованиях. Также введен запрет на проведение в России различных чемпионатов мира.

План разрабатывает рабочая группа, в которую входят представители ВФЛА, Олимпийского комитета России, Министерства спорта Российской Федерации и РУСАДА. План будет основан на рекомендациях World Athletics, отраженных в решениях Совета World Athletics от 12 марта, и должен быть согласован не позднее 30 сентября.

Выплата штрафа и согласование плана внедрения культуры нулевой терпимости к допингу с соблюдением сроков, утвержденных решением Совета World Athletics от 30 июля, позволит российским легкоатлетам выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе и вернет ВФЛА возможность начать процесс восстановления членства в World Athletics.