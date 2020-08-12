Комсомольск-на-Амуре получит 630 млрд рублей на производство истребителей и военных кораблей

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Хабаровский край получит крупный оборонный заказ: на строительство военных кораблей и самолетов корпорации «Сухой» местным предприятиям выделят 630 млрд. рублей. Об этом стало известно во время визита министра обороны России Сергея Шойгу и врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва на судостроительный и авиационный заводы, расположенные в Комсомольске-на Амуре.

Сергей Шойгу прибыл в Хабаровский край специально, чтобы проверить готовность оборонных предприятий края к выполнению крупного госсзаказа. Во время осмотра министр сообщил: до конца 2020 года с авиационным заводом будет заключен восьмилетний контракт на производство истребителей Су-35С. Еще один крупный оборонный заказ будет размещен на Амурском судостроительном заводе.

- По поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина в следующем году мы планируем заключить с предприятием долгосрочный контракт на строительство 6 корветов до 2028 года, - рассказал Сергей Шойгу. - Таким образом, в край на реализацию гособоронзаказа будет направлено до 630 млрд рублей. Сумма огромная. Надеюсь, что судостроители сделают все, чтобы контракт был выполнен.

Амурские заводы готовы производить корветы и малые ракетные корабли для Тихоокеанского флота РФ, а также современные истребители Су-35С и Су-57. Сергей Шойгу подчеркнул значимость сотрудничества с руководством Хабаровского края в сфере подготовки квалифицированных кадров для оборонных предприятий и создании комфортных условий для военнослужащих. Врио губернатора Михаил Дегтярев, в свою очередь, отметил, что региону предстоит большая работа.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Мы сделаем все, чтобы жизнь в Комсомольске-на-Амуре была комфортной для всех, кто здесь живет и работает. Мы понимаем всю меру ответственности. Тема кадров - это важнейший вопрос. Увеличение заказа потребует дополнительных специалистов. Будем привлекать их из Хабаровска и других городов нашего края. Соответствующие программы подготовки у нас есть, - рассказал Михаил Дегтярев.

Глава региона пообещал уделить особое внимание условиям, в которых живут и работают военнослужащие.

- Что касается военнослужащих, которые проходят службу в крае, мы будем оказывать всемерную поддержку по созданию комфортной среды. Чтобы люди, которые служат Родине, находились в уюте, - отметил Михаил Дегтярев. - Тепла людям не хватает, иногда доброго слова, иногда места в детском саду. Правительство края и местные власти будут решать эти вопросы.