Форум «Армия-2020»: Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов

Форум «Армия» славится не только обширной научно-деловой программой, но также разнообразной экспозицией продукции

23-29 августа 2020 года на территории парка «Патриот» пройдет шестой Международный военно-технический форум «Армия-2020», в ходе которого состоится конгресс «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. Трансформация производственной базы».

В рамках государственной политики по увеличению доли отечественной гражданской продукции, приобретаемой для нужд государства и госкорпораций, руководители отраслевых министерств и ведомств обсудят наиболее актуальные вопросы обеспечения поддержки национальных производителей и перевода части производственных мощностей предприятий ОПК на выпуск высокотехнологичной гражданской продукции.

Главное мероприятие Конгресса – пленарное заседание «ОПК и нацпроекты. Стратегические приоритеты и главные задачи» - будет посвящено обсуждению мер поддержки диверсификации ОПК и ее нормативно-правовому регулированию, вопросам обеспечения защиты интересов отечественного производителя, а также формированию спроса на высокотехнологичную продукцию. Согласно замыслу заседания, обсуждение будет разделено на три секции в соответствии с заявленными тематиками.

«Ежегодно на закупки направляются триллионы рублей. При этом по некоторым направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтение отдается иностранным поставщикам. Эту практику необходимо менять. Российская промышленность в состоянии обеспечивать внутренний рынок конкурентной продукцией, в том числе высокотехнологичной», - -заявил председатель Правительства России Михаил Мишустин на заседании Правительства 4 июня 2020 года.

ОПК обладает значительными потенциальными возможностями в области создания высокотехнологичной продукции гражданского назначения. Реальные объемы производства, которые могут быть реализованы в рамках отдельной отрасли, наряду с потенциальными потребностями отраслей промышленности в подобной продукции планируется рассмотреть в ходе Пленарного заседания. Не обойдут стороной и вопросы стимулирования экономического роста посредством создания высокотехнологичной гражданской продукции отечественного производства в рамках реализации национальных проектов. Национальные проекты, принятые в России в 2018 году в соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2018 предоставляют широкие возможности для развития отечественного производства и ОПК. Участники профессиональной дискуссии рассмотрят меры по регулированию государственных закупок гражданской продукции для реализации нацпроектов с учетом интересов отечественных производителей. Обсуждение пройдет в контексте изменений в законодательстве Российской Федерации о контрактной системе в сфере ГОЗ.

Отдельной темой для обсуждения станет вопрос о том, какую роль в общем процессе диверсификации ОПК и формировании спроса на высокотехнологичную продукцию гражданского назначения от отечественных производителей играют регионы.

Важным этапом на пути к реализации запланированных мер по созданию высокотехнологичной гражданской продукции и обеспечению использования части мощностей компаний-производителей отечественного ОПК для создания гражданской продукции станет церемония подписания соглашений между представителями предприятий ОПК и руководителями субъектов Российской Федерации, проектных офисов национальных проектов, институтов развития.

Выставочная экспозиция

Форум «Армия» традиционно славится не только обширной научно-деловой программой, но также разнообразной экспозицией продукции, создаваемой и реализуемой в рамках отечественного и зарубежного ОПК. В 2020 году организаторы планируют представить на Форуме ряд экспонатов гражданской продукции, создаваемой в контексте диверсификации производства на предприятиях оборонной промышленности. Выставляемую продукцию можно будет посмотреть на специализированных стендах предприятий ОПК. Ряд компаний планирует представить на Форуме крупногабаритные экспонаты гражданской продукции. Ожидается, что они будут размещаться на открытой выставочной площади парка «Патриот», непосредственно перед павильонами.

Особое внимание, по словам организаторов, будет уделено комплексной экспозиции «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов». Она будет расположена в павильоне D Конгрессно-выставочного центра «Патриот» на стенде 4D3. Экспозиция «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов» станет главной выставочной экспозицией Конгресса.