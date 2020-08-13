Чудовищные крокодилы Юрского периода были пострашнее динозавров

Ученые восстановили скелет "чудовищного крокодила". Фото: wikimedia.org

Палеонтологи из Университета Айовы (University of Iowa) внимательно присмотрелись к останкам, обнаруженным еще в позапрошлом веке. И убедились, что они принадлежали дейнозухам – так называемым «чудовищным крокодилам» трех близких видов: Deinosuchus hatcheri, Deinosuchus riograndensis и Deinosuchus schwimmeri, проживавшим 75-80 миллионов лет назад на территории Северной Америки.

Дейнозухи и в самом деле были настоящими чудовищами. В журнале Journal of Vertebrate Paleontology, на который ссылается портал ScienceAlert, ученые описали внешний вид этих свирепых хищников. Сообщили, что они достигали в длину 10 метров, имели огромные челюсти – длинные и широкие, с бугром в передней части и двумя отверстиями неизвестного назначения. А зубы у них были как бананы – такого же размера.

Сила, проворство и размеры дейнозухов позволяли им охотились на динозавров – даже на самых крупных и хищных. Вроде тираннозавров. Дейнозухи загрызали их, подкарауливая у кромки воды. Как раз в те далекие времена часть Северной Америки покрывало мелководное море, простиравшееся до нынешнего Мексиканского залива.

Способности «чудовищных крокодилов» не сильно им помогли. По какой-то загадочной причине дейнозухи вымерли раньше динозавров.

По скелету "чудовищного крокодила" удалось воссоздать его облик.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Гигантские крокодилы водились и в Сахаре

Примерно сто миллионов лет назад - на месте пустыни Сахара была обильная зелень, полноводные реки, болота и глубокие озера, рядом с которыми жили местные гигантские крокодилы. Останки одного из них откопали в 2009 году палеонтологи Поль Серено (Paul Sereno) - профессор из Чикагского Университета (Chicago University) и Ганс Ларссон (Hans Larsson) профессор из Университета МакГилл в Канаде (McGill University in Montreal).

Чудовище, кости которого нашли на территории нынешнего Марокко, назвали «супер-крокодилом» (supercroc). Фото: wikimedia.org

Чудовище, кости которого нашли на территории нынешнего Марокко, назвали «супер-крокодилом» (supercroc). Монстр весил 8 тонн и достигал в длину 15 метров. То есть, был крупнее американского дейнозуха. А пасть сахарского крокодила была такая, что в ней мог бы уместиться человек.

«Супер-крокодилы» вели сухопутный образ жизни, ходили на четырех лапах. Могли достаточно высоко на них приподниматься. Быстро бегали. Но и в воде чувствовали себя привольно. Где тоже охотились на динозавров.

Кстати, некоторые доисторические крокодилы были двуногими. Их следы найдены на территории нынешней Южной Кореи. Подробнее об этих странных существах, живших примерно 120 миллионов лет назад, читайте в нашем материале.