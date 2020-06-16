2020-06-16T16:23:02+03:00
Наука

Ученые напали на след двуногого крокодила

На Земле водились крокодилы, которые ходили, как люди
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Некоторые крокодилы предпочитали бипедальный способ передвижения.Некоторые крокодилы предпочитали бипедальный способ передвижения.
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Некоторые крокодилы, из числа тех, которые жили примерно 120 миллионов лет назад, были двуногими. Не то, что нынешние, которые передвигаются на всех четырех лапах. К такому выводу пришли палеонтологи, ведомые Энтони Ромилио (Anthony Romilio) из Квинслендского университета (University of Queensland). Они изучили многочисленные следы некого существа, обнаруженные в Южной Корее, и поняли, что существо это было, во-первых, двуногим, во-вторых, крокодилом.

Отпечатки стоп, обнаруженные в Корее, похожи на человеческие.

Отпечатки стоп, обнаруженные в Корее, похожи на человеческие.

Цепочки следов, сохранившиеся в окаменевшей глине, состояли из отпечатков, оставленных задними конечностями. Будто бы хищные динозавры прошли. Но лапы переставляли в совершенно не свойственной им манере — опирались не на свои длинные пальцы, а на всю стопу. А так ходят либо люди, либо крокодилы.

Людей 120 миллионов лет назад еще не было. Значит наследили крокодилы — двуногие предки нынешних. Наследили отпечатками длиной примерно в 24 сантиметра. Что, по подсчетам ученых, которые учли еще и длину шага, соответствовало существу размером порядка 3-4 метров с задними ногами, длина которых была примерно такой же, как и у современного человека. Двуногого назвали Batrachopus grandis.

Ученые досконально разобрались в походке двуногих крокодилов.

Ученые досконально разобрались в походке двуногих крокодилов.

Палеонтологи прикинули, как эти Batrachopus grandis могли бы смотреться со стороны: хвосты они не волочили - таких следов нет. Держали хвосты почти параллельно земле, как и остальное тело. Ноги при этом располагались вертикально, стопы двигались близко друг к дружке.

О том как ходила доисторическая «большая крокодила», рассказала газета The Daily Mail со ссылкой на публикацию в журнале Nature.

Двуногие крокодилы по размеру превосходили людей, но ноги имели примерно такие же.

Двуногие крокодилы по размеру превосходили людей, но ноги имели примерно такие же.

КСТАТИ О ДВУНОГИХ

Следы, обнаруженные в Техасе, свидетельствуют: гигантские динозавры ходили на передних лапах как цирковые собачки

Следы неких завроподов — гигантских ящеров с непомерно длинными шеями, найденные в отложениях известняка в Техасе (Coffee Hollow, Glen Rose Formation, Kendall County, Texas), оживили давний научный спор и дали весомый аргумент одной из участвующих в нем сторон.

Спор по сей день вертится вокруг двух главных вопросов: «Каким образом держались на ногах многометровые монстры, вес которых достигал несколько десятков тонн?» и «Как таких земля носила?»

Отвечая, ученые занимают ту или иную сторону. Одни палеонтологи, основываясь на расчетах из области биомеханики, уверяют: у завроподов хватало сил и мощности для передвижения по земле. Другие полагают, что суша была противопоказана гигантам. И они не бродили по лесам и степям, как нам внушили создатели культовых фильмов из серии «Парк Юрского периода», а тянули свои длинные шеи из воды. Где собственно и находились большую часть времени, облегчали себе существование в соответствии с законом Архимеда... Читать дальше

Бронтозавры вполне могли передвигаться лишь на передних лапах.

Бронтозавры вполне могли передвигаться лишь на передних лапах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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