Три участника конкурса «Лидеры России 2020» получили назначения в структуре ПАО «Сбербанк»

Олег Аксенов, полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020», руководитель направления Группы разработки Управления развития технологий Центра корпоративных решений Департамента ИТ блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» ПАО «Сбербанк»

Полуфиналист специализации «Финансы и технологии» Андрей Соловьев стал исполнительным директором Группы сопровождения Управления развития технологий дивизиона «Малый и микро бизнес» Департамента ИТ блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», полуфиналист от Центрального федерального округа Олег Аксенов получил должность руководителя направления Группы разработки Управления развития технологий Центра корпоративных решений Департамента ИТ блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес», 23-летняя участница от Сибирского федерального округа Ирина Новичкова назначена клиентским менеджером ВИП ВСП Иркутского отделения Байкальского банка ПАО Сбербанк.

Андрей Соловьев родился в Саратове в 1983 году. В 2005 году окончил с отличием Саратовский Государственный Университет по специальности «физик», в 2008 году – аспирантуру с получением звания кандидата физико-математических наук. В 2006 году получил второе высшее образование в Саратовском Государственном Социально-Экономическом Университете по специальности «производственный менеджмент». Имеет несколько Oracle-сертификатов по языку Java. Прошел путь от младшего разработчика до руководителя отдела. Работал в аутсорсинговых и продуктовых компаниях. Работая в компании Ай-Теко, по итогам года занял 1-е место в рейтинге сотрудников департамента численностью 100 человек. До назначения в ПАО «Сбербанк» работал руководителем направления EPAM Systems.

Андрей Соловьев, исполнительный директор Группы сопровождения Управления развития технологий дивизиона «Малый и микро бизнес» Департамента ИТ блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» ПАО Сбербанк

«Планирую максимально применить свой опыт управления разработкой ПО в решении наиболее актуальных на данный момент задач. Основной акцент сделаю на повышении скорости подбора сотрудников в команды, а также развитии группы поддержки и сопровождения. Конкурс «Лидеры России» достаточно сильно изменил мое представление о ключевых навыках эффективного руководителя и понимании того, что такое лидерство вообще. Благодаря обратной связи после каждого этапа конкурса и работе над ошибками любой участник развивается как в личностном, так и в профессиональном плане. Мне каждый новый конкурс открывал возможность перейти на новую карьерную ступеньку и применить свои навыки для решения более амбициозных и ответственных задач», – рассказал полуфиналист специализации «Финансы и технологии» конкурса «Лидеры России 2020», исполнительный директор Группы сопровождения Управления развития технологий дивизиона «Малый и микро бизнес» Департамента ИТ блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» ПАО Сбербанк Андрей Соловьев.

Второй полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020», получивший приглашение на работу в ПАО «Сбербанк», Олег Аксенов родился в 1986 году в Ленинграде. В 2013 году окончил Государственный Морской Технический Университет по специальности «кораблестроение», а в 2018 году с отличием окончил Государственный Университет Аэрокосмического Приборостроения по специальности «Управление качеством сложных технических систем». Работал на Адмиралтейских Верфях над внедрением инноваций в судостроении. С выполненными разработками вышел в финал Всероссийского инженерного конкурса, стал победителем инженерно-управленческого конкурса Объединенной судостроительной корпорации. До назначения в ПАО «Сбербанк» был главным аналитиком фонда «Центр Инноваций и Информационных Технологий» Федеральной Нотариальной Палаты, где вел программу проектов по цифровой трансформации российского нотариата, одним из результатов которой к концу 2020 года станет возможность для всех граждан удаленно совершать сделки через нотариусов.

«В новой должности буду развивать способы взаимодействия банка с клиентами. Основные планы сейчас – интегрировать работу искусственного интеллекта и операторов в один процесс, что позволит решать вопросы еще быстрее. Чтобы сохранить при этом рабочие места, мы создадим с высвобождаемыми автоматизацией сотрудниками новый сервис СберКонтакт, который сможет с тем же качеством обслуживать клиентов и других компаний», – сообщил полуфиналист конкурса «Лидеры России 2020», руководитель направления Группы разработки Управления развития технологий Центра корпоративных решений Департамента ИТ блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес» ПАО «Сбербанк» Олег Аксенов. – «Конкурс «Лидеры России» вернул мне веру в Россию. Я познакомился со множеством талантливых людей, которые в совершенно разных организациях и ролях думают об интересах всего общества, дальнейшей перспективе, и успешно делают нашу страну лучше. Этот опыт дал мне веру не только в свои силы, но и в то, что я смогу найти союзников, с которыми можно браться за большие начинания. Я стал смелее рассматривать резкие повороты в карьере и еще более масштабные задачи, а публичность конкурса помогла им меня найти».

23-летняя участница конкурса «Лидеры России 2020» от Сибирского федерального округа Ирина Новичкова, приглашенная на должность клиентского менеджера ВИП ВСП Иркутского отделения Байкальского банка ПАО «Сбербанк», родилась в Иркутске. В 2019 году окончила бакалавриат Сибирско-американского факультета менеджмента Иркутского государственного университета по специальности «Менеджмент». Сейчас обучается на двух программах магистратуры «Стратегический и операционный менеджмент» и «Менеджмент в нефтегазовой сфере». Является победителем конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» в номинации «Студент года» и конкурса «Лица ИГУ» в номинации «Общественная деятельность». Была стипендиатом губернатора Иркутской области (за совокупность достижений в науке, учебе и общественной деятельности), три года подряд становилась стипендиатом Оксфордского российского фонда, в феврале 2020 года выиграла именную стипендию фонда Владимира Потанина. Проходила стажировку в Канаде по программе «Watch and learn» от Rotary International и Байкальской международной бизнес школы. До приглашения в ПАО «Сбербанк» была генеральным директором собственной консалтинговой компании, фокусирующейся на финансовом менеджменте для малого бизнеса Иркутска, занималась аналитикой и составлением финансовых планов новых проектов и стартапов.

Ирина Новичкова, участница конкурса «Лидеры России 2020», клиентский менеджер ВИП ВСП Иркутского отделения Байкальского банка ПАО «Сбербанк»

«Планы на новом месте работы грандиозные, так как вижу много возможностей как для личностного развития, так и для карьерного роста. Но всё поэтапно. Ближайшая цель – стать профессионалом в новой должности, повышая свою экспертность. Сейчас я прохожу программу адаптации от Сбербанка для новых сотрудников, готовясь к полноценной работе с клиентами. В мои обязанности будет входить управление портфелями активов клиентов для достижения их финансовых целей, сохранения и приумножения капитала. Я буду оказывать информационную поддержку и предлагать клиентам новые решения и идеи для их портфелей», – поделилась участница конкурса «Лидеры России 2020», клиентский менеджер ВИП ВСП Иркутского отделения Байкальского банка ПАО «Сбербанк» Ирина Новичкова. – «Конкурс «Лидеры России» – это социальный лифт, об этом говорят и доказывают на личных примерах многие участники. В моём случае он тоже сработал, но немного по-другому, перебросив меня из собственного бизнеса в крупнейшую корпорацию страны. Многие спрашивают, не жалею ли, что отказалась от развития чего-то своего. Нет, так как я приняла это решение осознанно, основываясь на своих личных и карьерных целях. Сегодня я развиваю знания и компетенции и нарабатываю опыт в другом направлении финансов (сейчас инвестиции и личные финансы, раньше были финансы компаний), становясь экспертом более широкого профиля. Кстати, знания корпоративных финансов помогают мне говорить с клиентами Сбербанка на одном языке, а понимание отчетности даёт мне преимущество в анализе акционерных обществ, привлекательных для инвестирования».

Ирина прошла дистанционный отбор конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Финансы и технологии», но приехать на полуфинал не смогла по семейным обстоятельствам. В новом сезоне обязательно надеется дойти до конца.

«Думаю, никто не поспорит, чтобы пройти даже отборочный этап в конкурсе «Лидеры России» нужна серьезная подготовка по многим направлениям, более того, по итогам тестирований даются рекомендации от проекта, какие у участника есть точки роста, на что обратить внимание и сделать упор. После конкурса подготовила для себя план развития тех направлений, где был не наивысший балл, сейчас прокачиваю эти сферы, чтобы, возможно, участвовать и в следующем сезоне», – добавила Ирина Новичкова.

Дополнительная информация на официальном сайте: ЛидерыРоссии.рф.

Информационная справка

Конкурс управленцев «Лидеры России»:

Конкурс «Лидеры России» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей» по поручению Президента России и является флагманским проектом одноименной платформы, которая объединяет 25 проекта. Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

На конкурс управленцев «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок из всех регионов России и 68 стран мира. В первом сезоне конкурса (2017-2018 гг.) пришло 199 тысяч заявок; во втором сезоне (2018-2019 гг.) – 227 тысяч заявок., в сезоне 2019-2020 гг. – 233 830 заявок. Кроме того, в дополнение к основному конкурсу в третьем сезоне были введены отдельные специализации. Лидером по количеству заявок стала специализация «Финансы и технологии» – 61 732 регистрации, 22 272 заявки подано на трек «Наука» и 9 745 – на специализацию «Здравоохранение».

Цели конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

Конкурс поддерживают партнеры, в качестве которых выступают крупнейшие российские компании (РЖД, Сбербанк, Газпром нефть, Россети, Ростелеком, Росатом, Норникель, Ростех, Интер РАО, Роснефть, Русгидро, Сибур, Роскосмос, НЛМК), а также Телевизионная сеть RT, РАНХиГС, Альпина Паблишер, ЛитРес и генеральный технический партнер – Mail.ru Group. Привлечение партнеров направлено на адресную поддержку финалистов и победителей конкурса.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена Указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Время карьеры», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior»