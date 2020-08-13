Владимир Соловьев: Школьником вырезал из газеты песковское «Окно в природу» и клеил в альбом

В редакционной галерее открылась выставка портретов «Василий Песков в фотографиях Сергея Жданова», приуроченная ко дню памяти легендарного журналиста «Комсомольской правды» Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Жданов, оренбургский фотохудожник-анималист, товарищ Василия Михайловича Пескова в последние годы его жизни пять лет постоянно снимал друга в совместных путешествиях. Василий Михайлович на этот раз не отказывался позировать, доверяя объективу талантливого ученика. И вот теперь 65 подаренных Ждановым «Комсомолке» портретов показывают нам удивительного Пескова: на мотоцикле и в ковылях оренбургской степи, в обнимку с кошкой и на скамейке в столичном метро...

no_titl Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Иванович Жданов стал обладателем первого экземпляра нашего нового приза Василия Пескова «Окно в природу» (автор - журналист «КП» Рамиль Фарзутдинов). Приз уникален: это большая фотография, отпечатанная ручным способом с авторского пленочного песковского негатива из его личного архива. Такой приз газета будет присуждать за исключительный вклад в увековечивание памяти и продолжение дела Василия Михайловича. Сергей Жданов награжден за создание выдающейся портретной галереи нашего коллеги.

Выставку открыли Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России и Андрей Дятлов, заместитель главного редактора «КП».

no_titl Фото: Иван МАКЕЕВ

Василий Песков, как известно, в 2010 году получил звание СЖР «Легенда российской журналистики». В прошлом году СЖР поддержал издание сборника из серии «Песковские чтения» о первопроходце российской экологической журналистики. На вернисаже в Голубом зале «КП» председатель Союза вспоминал, что школьником и он вырезал из газеты песковские «Окна в природу» и вклеивал в альбом, который сохранился. Владимир Геннадьевич обещал передать его в музей В. М. Пескова в Воронежском заповеднике его имени.

no_titl Фото: Иван МАКЕЕВ

- Несколько поколений россиян вырастали под влиянием живого песковского слова, с его любовью к природе и жизни вообще, - сказал Соловьев. - он не просто классик журналистики. Василий Михайлович всей своей просветительской деятельностью нес в общество идеи гуманизма и ответственности человека за здоровье планеты. Мы только начинаем сегодня по-настоящему осознавать его правоту.