Вопрос дня: А вы верите, что знак зодиака влияет на трудоустройство? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Роман ВИЛЬФАНД, научный руководитель Гидрометцентра:

- Параметры характеристик знаков зодиака субъективны. Научно они не подтверждены. И ведь вроде XXI век на дворе. О том, что я Близнец по знаку зодиака, я узнал... на своем 60-летии. Не встречал руководителей, которые учитывали это при трудоустройстве.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор:

- Хорошее образование, коммуникабельность, умение создать атмосферу - по жизни в целом это иногда может совпадать с чертами, присущими тем или иным знакам, а иногда и нет. Хотя сам я Козерог упертый, люблю Козерогов и сразу их принимаю на работу (смеется). А если серьезно, то все это понты. Так владельцы бизнесов не думают.

Олег СИРОТА, сыровар:

- Справка от нарколога влияет на работу, а не знак зодиака. Не будет работник бухать, Дева он или Весы, это даст ему плюс при трудоустройстве. Я когда весной трактористов искал, мне плевать было на все, кроме того, чтобы он нормально мог машиной управлять и коровник мне случайно не снес.

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя:

- Я Овен, и мне присущи ярко выраженные черты этого знака. Но ведь что такое знак зодиака? Это психологический портрет человека. Думаю, работодатели используют как раз психопортрет. Я-то людей вижу насквозь, когда я нанимал на работу, мне хватало двух минут. А вообще такие опросы показывают вырождение профессии хедхантера, то есть того, кто ищет кадры для работы...

Андрей КАБАНОВ, президент фонда «Город без наркотиков»:

- Для меня все знаки зодиака от лукавого. Все, кто со мной работает, к этому относятся со смехом. Как тебе поможет твой знак зодиака, если ты бездельник? На это многие подсели, за эти гороскопы деньги платятся большие. Фуфло это все.