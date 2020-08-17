ММК увеличивает зарплаты сотрудников и расходы на социальные программы

Кроме того, компания с 1 июля проиндексировала зарплаты работников на 5%.

Из-за пандемии коронавируса и вызванного ей глобального экономического кризиса 2020 год оказался одним из самых сложных как для бизнеса, так и для населения России в целом. В этих условиях, несмотря на сокращение продаж и выручки во втором квартале 2020 года, Группа ПАО «ММК» продолжила выполнять свои социальные обязательства, и не только не сократила, но и существенно увеличила объем помощи своим сотрудникам и всем жителям Магнитогорска.

За шесть месяцев 2020 года Группа ММК направила на благотворительность и социальные программы 1,47 миллиарда рублей (рост более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го). Около 80% из этой суммы, 1,1 миллиарда рублей, выделило ПАО «ММК». Таким образом, социальные расходы самого комбината выросли еще существеннее – на 54% по сравнению с 2019 годом. 1 июля 2020 года компания также проиндексировала тарифные ставки и оклады сотрудников: они выросли на 5%. Индексацию зарплат ММК проводит каждый год, что позволяет компенсировать инфляцию и сохранить уровень реального дохода сотрудников.

В период распространения коронавируса комбинат стремится в первую очередь помочь социально уязвимым гражданам, а также поддержать систему здравоохранения. За полгода больше всего средств Группа ММК выделила на социальную поддержку пенсионеров, людей с инвалидностью и других уязвимых категорий населения (240 миллионов рублей), а также охрану здоровья сотрудников, реализацию лечебных программ и профилактику заболеваний (218,6 миллионов). Другие традиционные направления социальных инвестиций – организация отдыха сотрудников, популяризация здорового образа жизни и спорта, поддержка материнства и многодетных семей, обеспечение работников комбината горячим питанием, жилищные, молодежные, образовательные и культурные программы.

Дополнительную помощь магнитогорцам Группа ММК оказывает через благотворительные программы: расходы на благотворительность за полгода составили 633,8 миллиона рублей по Группе и 580 миллионов – по материнской компании. В апреле председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников принял решение выделить 500 миллионов рублей на социальную поддержку Магнитогорска. «Сегодня, как никогда, людям нужна реальная помощь, – заявил владелец ММК. – Поэтому было принято единственно возможное решение – помочь Магнитогорску и его жителям в это тяжелое время». На эти деньги были закуплены аппараты ИВЛ и другая техника для больниц, увеличены выплаты врачам, работающим в условиях повышенного риска, приобретены планшеты и ноутбуки для школьников, обучающихся дистанционно, а также для молодых педагогов. Кроме того, по инициативе комбината в городе запущена и реализуется программа «Мы вместе», в рамках которой одинокие пенсионеры, а также малообеспеченные жители города (всего – более 25 тысяч человек) бесплатно получают продуктовые наборы и средства индивидуальной защиты.