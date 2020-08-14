Без светофоров и перекрестков: новый крымский автобан позволит доехать от Керчи до Севастополя менее чем за 3 часа

Новая трасса позволит домчаться от Крымского моста до Севастополя менее чем за 3 часа. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

«СОТКУ» В ЧАС - КАК ПО БАРХАТУ

Раньше эту трассу в Крыму называли дорогой смерти. Две полосы, по одной в каждую сторону. То и дело у какого-нибудь торопыги не выдерживали нервы плестись в хвосте длинной колонны, он выскакивал на встречку, и прощай, молодая жизнь.

Что ни неделя — крупное ДТП, а то и несколько. Наткнулся на прошлогоднюю статистику — меньше чем за полгода в 60 авариях погибло 19 человек!

Сейчас дорогу не узнать. Гладкий темный бархат с яркой разметкой. По две полосы в каждом направлении, а между ними — разделительный барьер. Захочет лихач выскочить на встречку — а не сможет. Да и чего ему торопиться: разрешенная скорость 90 км/час, прибавьте еще 20 «запаса» - вполне достаточно. Плюс к этому — ни светофоров, ни перекрестков. Только съезды в сторону любимых курортов — Феодосия, Судак и далее вдоль крымского южнобережья.

Сходству с благородной тканью дорога обязана своему покрытию. Не гладкому светло-серому, как мы привыкли, а темному и зернистому, шершавому. Глянешь вдаль на свежеукатанный асфальт — и точно, бархат.

- У такого покрытия, оно называется щебеночно-мастичным, гораздо лучше сцепление с шинами, - пояснил «КП» Президент Ассоциации производителей и потребителей асфальтобетонных смесей Росасфальт Николай Быстров. - Кроме того, разработчики подобрали такой состав щебня и битума (это основной связующий элемент в асфальтовой смеси), чтобы покрытие не проминалось на крымской жаре и не образовывалась колея даже при использовании шипов.

Вообще, подытожил дорожник, на строительстве «Тавриды» собраны все технологические новинки мирового уровня и адаптированы к крымскому климату.

Ну и об окружающей среде позаботились — вдоль дороги установлены шумозащитные панели. А примыкающие к трассе земли на радость туристам собираются засеять лавандой.

Съезды и развязки на трассе «Таврида» не замедляют движение. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

ГЛАВНОЕ — ОТЖАТЬ ВОДУ

Чтобы постоянно держать руку на пульсе качества, на трассе действует несколько испытательных лабораторий. Примерно каждые 10 км в уложенном дорожном слое выдалбливают вертикальную пробу (керн), по виду она напоминает шайбу. Ее тут же замеряют рулеткой — должно быть 5 см, затем отвозят в лабораторию и проверяют плотность — хорошо ли укатали верхний слой асфальтовые катки. Если плохо — это грозит просаживанием асфальта под тяжестью колес. Будет колея.

Другое испытание — кусок дороги кладут в стеклянную емкость, чем-то напоминающую аквариум, заливают туда воду температурой 60 градусов (примерно как горячий чай — одновременно имитирует и дождь и жару) и начинают по этому куску дороги елозить испытательным колесом, в ускоренном режиме проверяя, выдержит ли дорога такую нагрузку в течение 5 лет. Именно таков гарантийный срок новой трассы.

Такое покрытие обеспечивает отличное сцепление с шинами. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- Проверяем все, - пояснили «КП» в одной из таких лабораторий. - И бетон, и даже песок, который используется в нижних слоях дорожного покрытия — чтобы удостовериться, не подменили ли субподрядчики материалы на более дешевые и менее качественные.

Для каждого материала — своя методика проверки. С бетоном просто: под пресс его, надавил — и сразу понятно, насколько он прочен. С песком работа потоньше. Его сначала до предела высушивают и взвешивают. Потом обильно поливают водой, делают кубик, отжимают и снова взвешивают. Разница показывает, сколько воды из него утекло. Оказывается, у каждого вида песка есть своя индивидуальная способность удерживать влагу.

Корреспондент «КП» держит пробу верхнего слоя дорожного покрытия, сейчас ее оправят на испытания. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

МИГРАНТЫ ЗДЕСЬ НЕ РАБОТАЮТ

Начальник лаборатории Полина Кротова приехала сюда из Санкт-Петербурга. Вообще питерцев на этом строительстве хватает. Неудивительно, ведь оттуда и сама компания ВАД (Высококачественные автомобильные дороги), получившая подряд на эту «стройку века».

- Я здесь уже с 2017 года, снимаю в Симферополе квартиру, оплачивает ее компания, - рассказал «КП» Полина.

Типичный случай для специалиста. Если компания открывает, например, где-то новое отделение или филиал, возглавить его, как правило, предлагают своему проверенному кадру. Начлаб из Питера на такую же должность вряд ли поедет, а зам или рядовой, но опытный и амбициозный сотрудник — запросто согласится попробовать себя в роли руководителя.

Горячая смесь подается в асфальтоукладчик и тут же ложится ровным слоем на дорогу. Кругом автоматика, но кромку надо подравнять лопатой. Жаркая работа. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Много питерских и среди рабочих — они работают на трассе вахтовым методом. О деньгах с посторонними говорить не любят.

- Ну что ты докопался, дознаватель прямо! - в сердцах ответил мне питерский дорожник, приминая лопатой дымящийся асфальт. - Сам посуди: было бы невыгодно, разве я бы сюда поехал?

Как удалось все же выяснить, деньги тут платят такие же, как и дома. Плюс командировочные да еще жилье казенное, правда не отдельное в столице Крыма, а поближе к рабочему месту, в строительных домиках.

Вот какая экономия. А в Крыму, если, конечно, речь не идет о побережье, жизнь все-таки не такая затратная как в Санкт-Петербурге или Москве.

Начальник испытательной лаборатории Полина Кротова переехала в Крым из Питера и не жалеет. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- 70 там и 70 здесь — это совсем не одно и то же, - растолковывал мне резоны переезда еще один сотрудник, сменивший метрополию на солнце, фрукты и более радужные служебные перспективы.

Кстати, 70 тысяч в месяц — это средняя зарплата на строительстве трассы. Но если питерские получают примерно по среднему или даже побольше, то крымчане и 50 тысячам рады.

- Да нормально, - отрезал мои попытки посочувствовать один из работников. - Главное, что без задержек, да еще и прямо на объект деньги привозят.

Местные кадры составляют примерно половину всех занятых на строительстве. Остальные — из разных уголков страны, в основном, конечно, из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мигрантов нет.

Фермер Роман Фурсенко новой дорогой вполне доволен. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

«КАЧЕСТВО КЛАССНОЕ, ПОСМОТРИМ, ЧТО ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ БУДЕТ»

До Севастополя осталось всего 7 километров. Положить асфальт — недели хватит.

- Потом дорожники займутся обустройством трассы - это установка барьерного ограждения, шумозащитных экранов, нанесение разметки, установка знаков, освещения, укрепление откосов, озеленение и благоустройство территории, – рассказал пресс-секретарь компании ВАД Григорий Назаров.

По новым участкам можно будет ездить уже в сентябре, говорят дорожники, а полностью все работы до последней пылинки закончат в декабре, ближе к Новому году.

Новая трасса позволит домчаться от Крымского моста до Севастополя менее чем за 3 часа. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- Маршрут от Керчи до Симферополя раньше мог занимать до восьми часов, а сейчас - примерно 2 часов 10 минут, - говорит начальник службы автомобильных дорог Республики Крым Александр Нефедов.

До Севастополя максимум еще часок, а то и меньше. Местные и приезжие автомобилисты на новую трассу нарадоваться не могут.

- На объездную вышел — это, считай, 40 минут сэкономил только за счет того, что не ехал через Симферополь, - делится известный в Крыму фермер и растениевод Роман Фурсенко. Мы с ним случайно познакомились на автозаправке. - Качество классное — дорога же новая. Посмотрим, что через 5 лет будет...

К тому, что дорогу делают строители из другого региона, у фермера никакой ревности.

- Да я слышал про эту фирму, все нормально, - добродушно говорит Роман. - У нас и в ближайших регионах таких, что можно рядом поставить, я не знаю, так что пусть строят.

Раньше, чтобы добраться из симферопольского аэропорта до приморских курортов, надо было тащиться через весь город, а теперь есть объезд. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» — НЕ В КИНО, А НАЯВУ

История про то, как экскаваторщик Сергей Пальчиков обнаружил доисторическую пещеру с пещерными львами и саблезубыми кошками

А вообще, история про трассу «Таврида» напоминает начало фильма «Джентльмены удачи». Там, где мужики копали землю и вдруг наткнулись на золотой шлем. Примерно то же самое произошло и здесь. Километрах в 15 от Симферополя дорожники уперлись в холм и решили его срыть — чтобы путь ровнее был. Стали снимали землю — и вдруг 56-летний экскаваторщик Сергей Пальчиков (он приехал на стройку из Нальчика) обнаружил пустоту. Жаль пообщаться с ним не получилось — в отпуске человек.

Руководитель программы проекта «Пещера Таврида» Геннадий Самохин: «В России таких пещер вообще не находили, а в мире — единицы, это уникальнейшее место». Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

По словам его коллег, поначалу хотели закидать землей этот провал и дальше работать — время не ждет. Но, поразмыслив, решили посоветоваться с начальством. А те позвали ученых. И правильно - оказалось, что произошло открытие мирового уровня.

- Мне позвонили, я тут же приехал, - рассказал «КП» ведущий методист Зоологического музея Крымского федерального университета Дмитрий Старцев. - Входа толком еще не было, спускались по канату на 14 метров до дна пещеры… Разные галереи, лабиринты — сейчас разведано почти на 2 километра ходов и ответвлений.

Оказалось, пещере более 1,5 млн лет, она существует еще с доледникового периода. Здесь было логово хищных зверей, здесь они рождали детенышей, сюда тащили добычу. Обнаружены останки пещерных медведей, саблезубых тигров, гиен. И их жертв — гигантского носорога, размером с современного слона, огромного страуса ростом 3,5 метра и весом почти полтонны...

Лучше всего сохранился клык молодого саблезубого тигра. Рядом — челюсть доисторической гиены и фрагмент кости пещерного медведя. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- А человека не находили? - спрашиваю ученого.

- Люди в то время здесь уже существовали, возможно и найдем их останки. Вряд ли они здесь жили, но вполне могли быть добычей доисторических хищников.

Помимо древних косточек в пещере обнаружили и уникальные минералы, образовывавшиеся от соединения помета летучих мышей с известковыми отложениями.

Для того, чтобы и пещеру сохранить и трассу не уводить в сторону, было принято уникальное техническое решение — построить «подземный мост».

Вот такой экскаватор и обнаружили знаменитую пещеру недалеко от поселка Зуя в окрестностях Симферополя. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- По сути это плита, которая крепится на сваях и удерживает дорогу, чтобы она не давила на свод пещеры, - пояснил «КП» директор информационного центра Росавтодора Евгений Абузяров. - Сверху этого «моста» уложено дорожное покрытие, и водитель спокойно едет, даже не подозревая, что у него под колесами.

Научные изыскания продолжаются. А параллельно планируется устроить и экспозицию для туристов — интересно же, сделав небольшую остановку, посмотреть, что за чудища здесь обитали в доисторические времена.

Вход в пещеру. А дальше — почти 2 км лабиринтов. Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ

ЧТО ТАКОЕ ТРАССА «ТАВРИДА»

Общая протяженность 250,7 км

В т.ч.

новое строительство 123,5 км

реконструкция 127,2 км

Транспортных развязок 18

Расчетная скорость 120 км/ч

Разрешенная скорость 90 км/ч

Сроки строительства 2017-2020 г.

Общая стоимость 12,1 млрд руб