Прибыль "Роснефти" в четыре раза превысила прогнозы

Казалось бы, строить оптимистичные планы на второй квартал не было причин. На это время пришлись пик пандемии коронавируса и начало действия договоренностей об ограничении добычи нефти. Но, несмотря на ухудшение макроэкономической конъюнктуры, «Роснефть» получила 43 млрд. рублей (0,7 млрд. долларов) чистой прибыли, которая в четыре раза превысила ожидания рынка. При том, что у лидеров нефтегазовой сферы были убытки. Например, у Shell – 18,1 млрд. долларов, у ВР - 16,8 млрд., у Total – 8,4 млрд., у Chevron – 8,3 млрд. У других компаний первой десятки убытки исчисляются сотнями миллионов.

Выручка «Роснефти» во втором квартале превысила 1 трлн. рублей (14,9 млрд. долларов).

-По мере восстановления цен на нефть и нефтепродукты показатели финансовой отчетности компании демонстрировали восходящую динамику в течение II квартала 2020 года. Это дает нам основание с уверенностью смотреть в будущее и ожидать улучшения финансовых показателей в предстоящие периоды, - прокомментировал ситуацию главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

Он также отметил, что по итогам первого полугодия компания сохранила низкие операционные затраты и продемонстрировала значительный положительный свободный денежный поток, что позволило в сложных условиях снизить финансовый долг на 5,3% (на 4,3 млрд. долларов) и выполнить обязательства перед акционерами. Так, 14 июля «Роснефть» завершила выплату дивидендов. Сумма выплат за прошедший год составила рекордные для компании 354 млрд. руб. В то же время большинство компаний решили либо сократить размер дивидендов, либо перенести сроки их выплаты.

Во многом это связано с тем, что почти все крупнейшие игроки сырьевого рынка с начала года копили долги. У Exxon они выросли на 48,2%, у Chevron- на 26,3%, у Total- на 24,1%).

Также большинство компаний приостановили и обратный выкуп собственных акций, в то время, как «Роснефть» с марта выкупила их 45 млн. единиц на 196 млн. долларов. Это подтолкнуло к росту котировки акций компании на российском фондовом рынке.

Из-за договоренностей по ограничению объемов добычи нефти и снижения спроса на мировых рынках «Роснефть» вынуждена была оптимизировать инвестиционную программу. В результате капитальные затраты сократились на 15,8% и составили 367 млрд. рублей (5,3 млрд. долларов).

В этом году компания добывала 132,7 млн. тонн углеводородов в сутки, что является одним из самых высоких показателей в мире.

Фото: Николай ХИЖНЯК

На своих новых месторождениях «Роснефть» увеличила добычу на 9% по сравнению в первым полугодием прошлого года до 9,67 млн. тонн. И планирует запустить несколько новых проектов, например, Эргинский лицензионный участок и Северо-Даниловское месторождение. Среди приоритетных и самых перспективных проектов - «Восток Ойл» на Таймыре.

Его потенциал оценивается в более чем 5 млрд. тонн нефти. Нефть легкая: в ней мало серы, и по качествам она лучше Brent. В 2024 году «Роснефть» планирует направить на рынки 25 млн. тонн этой нефти, в 2027 году – 50 млн. тонн и к 2030 году – до 115 млн. тонн.

По расчетам Института прогнозирования РАН, каждый рубль, вложенный в «Восток Ойл», даст 9,3 рубля. «Проект представляет собой основной источник потенциального роста для компании «Роснефть», - говорится в отчете MerrillLynch. И не только для нее, но и для всей российской экономики.